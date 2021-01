Pijany sędzia zderzył się z ciężarówką. "Został odsunięty od obowiązków"

Do wypadku doszło w środę, 13 stycznia w miejscowości Bezledy (woj. warmińsko-mazurskie). Zajmująca się sprawą prokuratura w Bartoszycach poinformowała o zdarzeniu sąd w Bartoszycach, bo w wypadku brał udział zastępca prezesa - sędzia Bartosz Szlachta.

"Na miejsce zdarzenia przybył patrol policji i zespół pogotowia ratunkowego. Następnie sędzia Bartosz Szlachta został przewieziony do szpitala, gdzie gwałtownie pogorszył się jego stan zdrowia. Sędzia nadal przebywa w szpitalu" - czytamy w oświadczeniu rzecznika.

Konsekwencje

Prezes sądu w Bartoszycach odsunął sędziego Bartosza Szlachtę od obowiązków służbowych. "Decyzja ta obowiązuje do czasu wydania przez właściwy Sąd Dyscyplinarny decyzji o uchyleniu tej przerwy bądź zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych" - podaje sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

"Godne potępienia"

"Jeśli potwierdzą się okoliczności związane ze zdarzeniem drogowym z udziałem sędziego, to należy spodziewać się, że czeka go postępowanie karne, a także dyscyplinarne. To drugie może dla niego zakończyć się karą, z których najsurowszą jest usunięcie z zawodu" - kończy rzecznik sądu okręgowego.