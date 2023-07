"Zamiast drogi mamy wiadukt". Cała wieś protestuje

Mieszkańcy: zamiast drogi mamy wiadukt

Rolnicy, którzy mają obok drogi pola, mówią, że będzie problem z dostaniem się na nie ciężkimi maszynami. - Będzie duży problem, bo maszyny będą zawadzać o nową drogę, ona jest za mocno wyniesiona. Tutaj samochód zjedzie na bok i leży, bo to się usuwa wszystko. Nie ma szans, żeby minęły się tutaj dwa traktory - mówi nam mieszkaniec. - Jak ja mam tu kombajnem wjechać na to pole? A przyczepa ze słomą? Jak przyczepa ze słomą wjedzie to, to wszystko spadnie. Droga miejscami ma 60 centymetrów wysokości - dodaje. - Byłem na radzie gminy i mówiłem im, że zrobili mi mijankę w płocie, to się ze mnie śmiali. Dzisiaj przyjechał wykonawca i powiedział, że chce mi płot przesuwać na swój koszt, ale wcześniej jak im zwracałem uwagę, to mówili, że tak jest w projekcie. Jak można coś takiego zrobić? - zastanawia się kolejny z mieszkańców.