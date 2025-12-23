Zawalił się dom. Strażacy ręcznie przeszukują gruzowisko

O 15.20 we wsi Besiekierz Nawojowy w powiecie zgierskim doszło do zawalenia budynku.
"Prawdopodobnie w budynku przebywała jedna osoba" - informują strażacy.
Z gruzowiska wydobyli opaloną butlę z gazem, co może oznaczać, że doszło do wybuchu jej zawartości.
- Przeszukujemy gruzowisko ręcznie i za pomocą geosondy. Czekamy na psy poszukiwawczo-ratownicze, które mają do nas przyjechać z Warszawy - przekazał nam przed godziną 18 Dominik Wilk, rzecznik PSP w Zgierzu.
Autorka/Autor: mag/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PSP w Zgierzu