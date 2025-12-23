Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Zawalił się dom. Strażacy ręcznie przeszukują gruzowisko

Strażacy przeszukują gruzowisko
Strażacy przeszukują gruzowisko
Źródło: PSP w Zgierzu
Strażacy przeszukują budynek, który zawalił się we wtorek w miejscowości Besiekierz Nawojowy w województwie łódzkim. Mają informację, że przebywała tam jedna osoba. Prawdopodobnie doszło do wybuchu gazu uwolnionego z butli.

O 15.20 we wsi Besiekierz Nawojowy w powiecie zgierskim doszło do zawalenia budynku.

Strażacy przeszukują gruzowisko
Strażacy przeszukują gruzowisko
Źródło: PSP w Zgierzu

"Prawdopodobnie w budynku przebywała jedna osoba" - informują strażacy.

Z gruzowiska wydobyli opaloną butlę z gazem, co może oznaczać, że doszło do wybuchu jej zawartości.

- Przeszukujemy gruzowisko ręcznie i za pomocą geosondy. Czekamy na psy poszukiwawczo-ratownicze, które mają do nas przyjechać z Warszawy - przekazał nam przed godziną 18 Dominik Wilk, rzecznik PSP w Zgierzu.

Strażacy przeszukują gruzowisko
Strażacy przeszukują gruzowisko
Źródło: PSO w Zgierzu
Strażacy przeszukują gruzowisko
Strażacy przeszukują gruzowisko
Źródło: PSP w Zgierzu

Autorka/Autor: mag/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP w Zgierzu

Udostępnij:
TAGI:
Straż pożarnaGaz ziemnyWybuch gazu
Czytaj także:
Francuska niższa izba parlamentu uchwaliła ustawę specjalną w związku z brakiem budżetu na 2026 rok
Największy kraj Unii Europejskiej bez budżetu. Ratuje się ustawą specjalną
BIZNES
imageTitle
Reprezentant Norwegii znaleziony martwy podczas zgrupowania
EUROSPORT
Mróz, noc
Takiej nocy w pogodzie nie było dawno
METEO
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Silesii Grzegorz Babij (trzeci od lewej) z pismem od ministra energii Miłosza Motyki
"To jest strzał w twarz". Ostra reakcja na apel ministra
BIZNES
Greta Thunberg aresztowana podczas protestu w Londynie
Greta Thunberg zatrzymana. Miała naruszyć ustawę o terroryzmie
Świat
Fotoradar wrócił na Aleje Jerozolimskie
Fotoradar rekordzista wraca na swoje miejsce
WARSZAWA
imageTitle
Tragedia na wyciągu krzesełkowym. Nie żyje piłkarz, jego żona jest ranna
EUROSPORT
Rakieta
"Jesteśmy głęboko zasmuceni". Kosmiczna kraksa tuż po starcie
METEO
"Sokół z masłem orzechowym", reż. Tyler Nilson (2019)
Świąteczne premiery HBO Max bez choinki na pierwszym planie
Kultura i styl
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
Epstein, Trump i 20-latka sami w samolocie. Nowe akta sprawy
Świat
shutterstock_2230417795
Coraz więcej podróbek czekolady. Na co zwracać uwagę
BIZNES
pociąg Polregio kolej
Dwa pociągi spotkały się na jednym torze
Katowice
Kraków
Szykuje się rewolucja w branży. Kary do 50 tysięcy złotych
BIZNES
Waldemar Żurek
Żurek "z ogromnym ubolewaniem" przyjął decyzję Nawrockiego
Polska
#work_file#BHDN_SE-011MO_TX_ ALLEGED KILLER TO_30f2daa7-6a19-4609-91a0-a5b4e456a6d4-0002
Domniemany seryjny morderca na cmentarzu weteranów. Będzie ekshumacja
Świat
Radosław Sikorski
Sikorski solidarnie z Danią, przypomina słowa Nawrockiego
Świat
imageTitle
Piękne sceny, kibice oszaleli. Faworyt celowo spudłował lotkę meczową
EUROSPORT
32-latek został zatrzymany
Nie chciał iść do więzienia, zatrudnił się na budowie
WARSZAWA
shutterstock_2236690739
Największa gospodarka zaskoczyła. "W kształcie litery K"
BIZNES
Zapadlisko, Turcja
Setki ogromnych dziur w ziemi. "Czy się martwimy? Oczywiście"
METEO
Satelita Starlink
Media: Rosja ma pracować nad bronią zdolną uderzyć w Starlinka
Świat
Tusk i Nawrocki
Co Polacy sądzą o sporze premiera z prezydentem?
Polska
Kolejka do piekarni przy Rembielińskiej
Długie kolejki po chleb. "Jak za komuny"
WARSZAWA
Alexander B
Rosyjski archeolog zatrzymany w Polsce. Jest wniosek Ukrainy o ekstradycję
Polska
Atak nożownika w Gdańsku
Nie żyje mężczyzna ugodzony na ulicy nożem
Trójmiasto
Waldemar Żurek
Urzędnicy boją się działać, ministerstwo wybiera firmę
Maria Pankowska, Sebastian Klauziński
1 godz 15 min
Ruchoma stajenka w Katowicach
"Szemrane towarzystwo" w stajence? "Stracę z tego spotkania wiele z magii świąt"
Terlikowski. Istota rzeczy
shutterstock_2715690879
95 procent ze spadkami. "Najsilniej zareagował Sopot"
BIZNES
imageTitle
Dani Alves wraca do futbolu po trzech latach
EUROSPORT
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
W PiS "będą liczyć szable". "Żeby jak przyjdzie moment próby, powiedzieć: nas jest więcej"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica