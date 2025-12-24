Zawalił się dom, przeszukali gruzowisko

Poszukiwania osoby w zawalonym budynku Źródło: PSP w Zgierzu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek o godzinie 15.20 we wsi Besiekierz Nawojowy w powiecie zgierskim. Służby otrzymały informację, że doszło tam do zawalenia budynku.

Jak informowali strażacy, miała w nim "prawdopodobnie przebywać jedna osoba".

Brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi przekazał, że z gruzowiska wydobyto opaloną butlę z gazem, co może oznaczać, że doszło do wybuchu jej zawartości.

Strażacy przeszukiwali gruzowisko Źródło: PSP w Zgierzu

10 godzin akcji. Osoby nie odnaleziono

Dominik Wilk, rzecznik PSP w Zgierzu informował we wtorek o godzinie 20, że miejsce przeszukiwały psy ratownicze z Warszawy - szukały w gruzowisku osoby poszkodowanej.

- W działaniach łącznie udział brało około 60 strażaków z ochotniczej i państwowej straży pożarnej, podczas działań odgruzowano i przeszukano gruzowisko i teren zlokalizowany dookoła budynku - przekazał po północy rzecznik PSP w Zgierzu.

- Przeszukanie terenu nie przyniosło rezultatu - uczestniczył w nim również policyjny pies tropiący. Kończymy akcję bez osób poszkodowanych - przekazał w środę po godzinie 1 brygadier Jędrzej Pawlak z KWP PSP w Łodzi.

Strażakom pomagały psy ratownicze z Warszawy Źródło: KP PSP w Zgierzu

Policyjne czynności z udziałem biegłego

W środę od rana na miejscu zdarzenia trwają policyjne działania.

- Na miejscu trwają wspólne czynności funkcjonariuszy z pionu kryminalnego z biegłym z zakresu pożarnictwa. Trwają oględziny miejsca zdarzenia, ustalamy też właściciela zawalonego budynku - przekazał w rozmowie z tvn24.pl sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zawalił się dom. Strażacy przeszukują gruzowisko