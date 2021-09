Wyjechał rowerem z drogi gruntowej na krajową i zderzył się z motocyklem. Zginął na miejscu

Do śmiertelnego wypadku doszło w Bełchowie w województwie łódzkim. Nie żyje 70-letni rowerzysta, którzy na drodze krajowej numer 70 zderzył się z motocyklem. Zdarzyło się to kilka godzin po poprzednim wypadku na tej trasie.

Do wypadku doszło w sobotę (11 września) około godziny 19.40 na trasie z Łowicza do Skierniewic. - Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący rowerem 70-latek wjechał z drogi gruntowej na drogę krajową numer 70 doprowadzając do zderzenia z jadącym tą drogą 22-letnim motocyklistą – mówi komisarz Aneta Sobieraj z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.