Pijany stanął na rondzie i "kierował ruchem". Mówił, że "pomaga policji"

Wtargnął na ulicę, zmuszał do hamowania, wydawał sygnały

"Świadek podał, że mężczyzna nagle wtargnął na ulicę, bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, zmuszając kierowcę do gwałtownego hamowania. Dodatkowo tamując ruch wydawał innym kierowcom sygnały, nakazując im wjazd na rondo. Mężczyzna w ten sam sposób zachowywał się w stosunku do innych kierowców, jednym dawał znaki do zatrzymania się, a innym nakazywał kontynuować jazdę" - przekazała w komunikacie nadkomisarz Iwona Kaszewska z bełchatowskiej policji.