Pijana matka opiekowała się 15-miesięczną córką

Ponad trzy promile alkoholu w organizmie miała mieszkanka Bełchatowa, która opiekowała się 15-miesięczną córką. O sprawie poinformował anonimowy świadek. Dzieckiem zajęła się babcia, a 29-latka trafiła do policyjnego aresztu. W jej kurtce policjanci znaleźli narkotyki.

Do zdarzenia doszło 19 marca. O tym, że w mieszkaniu przy ulicy Kątnej w Bełchatowie będąca pod wpływem alkoholu matka zajmuje się dzieckiem, poinformował anonimowy świadek. Policjanci zastali kompletnie pijaną kobietę i towarzyszącego jej nietrzeźwego mężczyznę. Wokół były porozrzucane butelki.

Ponad trzy promile alkoholu w organizmie

Okazało się, że 29-latka mając ponad trzy promile alkoholu w organizmie, sprawowała opiekę nad swoją 15-miesięczną córeczką. - Dziecko było ubranie nieadekwatnie do panujących warunków atmosferycznych, jego wygląd wskazywał, że maluszek może być wychłodzony. Policjanci natychmiast wezwali pomoc i do przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego opiekowali się dziewczynką, zabrali ją do radiowozu, aby się ogrzała. Po konsultacji medycznej maluszek został oddany pod opiekę swojej babci - informuje nadkomisarz Iwona Kaszewska z policji w Bełchatowie.