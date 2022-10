Niewielkie auto załadował drewnem, dostał mandat. Policja: stwarzał zagrożenie

czytaj dalej

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek nie został dopuszczony do orzekania - wynika z odpowiedzi, jaką otrzymał od prezes tego sądu. W piątek przekazał, że wystąpił do sądu o przymusową egzekucję orzeczenia sądu pracy, który wcześniej dopuścił go do orzekania. - System państwa prawnego polega na tym, że wyroki sądów podlegają wykonaniu. Jeżeli prezes największego sądu w Polsce ignoruje to, to jest to przejaw anarchii, bezprawia i łamania prawa - powiedział w sobotę w rozmowie z reporterką TVN24 sędzia.