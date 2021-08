13-latek wszedł do rzeki Bzura, już nie wypłynął. Trwa akcja poszukiwawcza

Ratownicy z grupy wodno-nurkowej poszukują 13-letniego chłopca, który we wtorek po południu wszedł do rzeki Bzura w miejscowości Bednary (woj. łódzkie). - Do tej pory przeszukaliśmy dwa kilometry linii brzegowej, sprawdzamy teraz przestrzeń pod lustrem wody - przekazuje młodszy brygadier Rafał Garbarz, zastępca komendanta straży pożarnej w Łowiczu.