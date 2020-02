Wójt zmarła w szpitalu, jej syn aresztowany

Rzecznik łódzkiej Prokuratury Okręgowej dodał, że śledczy zlecą sekcję zwłok kobiety i na podstawie jej wyników zdecydują o ewentualnej zmianie zarzutów. Jej synowi przedstawiono do tej pory zarzuty, za które grozi do 15 lat więzienia.

Barbara Kaczmarek trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Lekarze walczyli o jej życie trzy dni.

Do dramatu doszło w nocy z piątku na sobotę. W poniedziałek sąd przychylił się do wniosku śledczych o zastosowanie względem 34-letniego mężczyzny tymczasowego aresztu. - Jest on podejrzany o spowodowanie u matki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - informował wcześniej w poniedziałek Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.