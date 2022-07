Autostrada A2. Nowe utrudnienia w kierunku Poznania

- Aktualnie pracami objęty jest czterokilometrowy odcinek drogi. W poniedziałek przed południem zostanie on wydłużony do ośmiu kilometrów - informuje rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski.

Dodaje, że prace związane ze zmianą organizacji ruchu - a więc demontażem barier z jezdni północnej i montażem na jezdni południowej - ruszyły już w weekend. - Po zmianie organizacji ruchu, przejazd na całych ośmiu kilometrach - od węzła Stryków do węzła Zgierz - będzie się odbywał w obu kierunkach, po wyremontowanej jezdni południowej (kierunek Warszawa) - przekazuje Zalewski.

Koniec prac na A2 we wrześniu

Wszystkie prace na 20-kilometrowym odcinku autostrady A2 - od węzła Stryków do węzła Emilia - powinny zakończyć się we wrześniu. Ich koszt to blisko 51 milionów złotych.