Najpierw miał pospieszać, później zaczął gwałtownie hamować. Niebezpieczna sytuacja na A2. Nagranie

Do groźnie wyglądającej sytuacji doszło w sobotę (26 listopada) na autostradzie A2 na wysokości gminy Baranów w województwie mazowieckim. Mieszkający pod Łodzią mężczyzna nagrał kamerą samochodową zachowanie innego z kierowców.

Kierowca: był bardzo blisko, wręcz niebezpiecznie blisko, potem zaczął gwałtownie hamować

- Jechałem na imprezę do Warszawy z całą rodziną. Zmieniłem pas na lewy celem wyprzedzenia ciężarówki i gdzieś w jednej trzeciej tej ciężarówki na plecach usiadł mi pan z białego arteona. Był bardzo blisko, wręcz niebezpiecznie blisko. Ja zacząłem gestykulować, że co on robi, wyprzedziłem ciężarówkę, pan się ze mną zrównał, otworzył szybę i zaczął mi coś machać, gestykulować. Potem wjechał przede mnie i zaczął gwałtownie hamować - relacjonuje nam pan Maciej, kierowca, który zarejestrował to, co działo się na drodze.

- Taka sytuacja działa się późnej wielokrotnie. On jechał za mną do prawie samej Warszawy, to jakieś 40 kilometrów. Zmieniałem pas, on się później ustawił za mną i śledził mnie do samej stolicy - twierdzi kierowca.

Jak mówi, prowadząc auto, był bardzo niespokojny, bo nie wiedział, czego można się spodziewać po kierowcy volkswagena. - Nigdzie się w tym czasie nie zatrzymywałem, dopiero na obwodnicy Warszawy - na zjeździe Piaseczno - kierowca zmienił kierunek jazdy i pojechał w inną stronę - opowiada mężczyzna.

- Ostatnio czytałem artykuł o podobnej sytuacji na drodze S7 i widziałem filmik, jak kierowca zajechał drogę rodzinie z czteroletnim dzieckiem. Moja sytuacja była naprawdę podobna. Ta scena stanęła mi przed oczami, że cała rodzina miała wypadek, właśnie przez takie agresywne działanie - podkreśla kierowca.

Przesłał nagranie policji, złoży oficjalne zawiadomienie

- Złożę oficjalne zawiadomienie do komisariatu policji w miejscu mojego zamieszkania. Kilka godzin po zdarzeniu zgłosiłem to, co się wydarzyło, na policyjny adres mailowy "stop agresji drogowej". Mam nadzieję, że ten kierowca poniesie konsekwencje, są pewne rzeczy, których nie wolno odpuszczać i nie chodzi już o mnie, ale chodzi o to, żeby ten człowiek nie wyrządził swoim zachowaniem na drodze krzywdy innym niewinnym osobom - zaznacza mężczyzna.

Policja: autostrada nie jest miejscem rozwiązywania konfliktów

- Po pierwsze, na pewno nie można nadużywać świateł drogowych, a na pewno do tego, żeby kogoś pośpieszać na autostradzie. Po drugie, jeżeli panowie mają jakiś konflikt między sobą to żadna droga, a tym bardziej autostrada nie jest miejscem do rozwiązywania takich konfliktów - podkreśla aspirant sztabowy Marzanna Boratyńska z wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Jak wyjaśnia, policja zajmie się sprawą, kiedy wpłynie oficjalne zawiadomienie. - Wtedy w tej sprawie zostaną wszczęte czynności wyjaśniające, które zapewne doprowadzą do ukarania osoby winnej popełnienia wykroczenia - kwituje Boratyńska.

Do zdarzenia doszło na autostradzie A2 na wysokości Baranowa

