Jest list gończy za kierowcą bmw po wypadku na A1. Będzie upubliczniony wizerunek sprawcy

Policjanci poszukują 31-letniego kierowcy bmw, który brał udział w wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Wczoraj mężczyźnie zaocznie postawiono zarzuty spowodowania wypadku. Służby nie wiedzą, gdzie przebywa, nie został więc doprowadzony do prokuratury. Jest poszukiwany. - Wydałem polecenia, aby w związku z wydaniem listu gończego został upubliczniony wizerunek sprawcy - przekazał w Łodzi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, jednocześnie nie informując, czy mężczyzna opuścił kraj.

- Prokurator zarządził zatrzymanie podejrzanego w tym momencie, kiedy wydał też postanowienie o ogłoszeniu zarzutów spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, oraz wystąpił do sądu o tymczasowy areszt. Rodzina kierowcy zapewnia, że stawi się przed wymiar sprawiedliwości, natomiast prokurator w tej sprawie na moje polecenie mimo wszystko podjął wszystkie niezbędne działania, aby zapewnić zatrzymanie i doprowadzenie podejrzanego przed wymiar sprawiedliwości. Wydałem też polecenia, aby został upubliczniony wizerunek sprawcy i to lada moment zapewne nastąpi. Zrobimy wszystko, aby sprawca został zatrzymany i doprowadzony przed polski wymiar sprawiedliwości - powiedział Ziobro.

Prokurator generalny nie chciał odpowiedzieć, gdzie może być teraz poszukiwany 31-latek. - To gdzie jest, to proszę wybaczyć, ale mówienie o tym nie jest w interesie skuteczności działań - przekazał.

Czerwona nota Interpolu i europejski nakaz aresztowania

Minister przekazał też, że wydał polecenie o rozważeniu uzupełniania kwalifikacji czynu. - O sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia katastrofy w ruchu lądowym, a także, żeby prokuratorzy rozważyli w dalszym toku postępowania, jeśli okoliczności by na to pozwalały - o zmianę kwalifikacji nawet zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym, ale nie chcę tego przesądzać, ono będzie zależne od dalszych opinii biegłego związanych z ustaleniem tego zdarzenia, jaka była na przykład ostateczna prędkość - przekazał Ziobro.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dopytaliśmy w czwartek, czy mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i tam usłyszał zarzuty, czy na razie to jedynie postanowienie o ich przedstawieniu. - Nie udzielam takich informacji - poinformowała Mosur.

W piątek od rana ponowiliśmy pytanie o to, czy 31-latek został zatrzymany i stanął przed obliczem prokuratora. - Aktualność zachowuje informacja przesłana wczoraj - przekazała prokurator Mosur.

Tymczasowe aresztowanie na etapie postępowania przygotowawczego

- Ten kierowca robił, co chciał, mógł manipulować okolicznościami sprawy, prowadzić jakieś nieformalne rozmowy. W takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z tak tragicznym wypadkiem, zasadniczo stosuje się tymczasowe aresztowanie przynajmniej na trzy miesiące na etapie postępowania przygotowawczego - podkreśla radca prawny, inżynier ruchu drogowego doktor Jonatan Hasiewicz.

Bmw miało jechać co najmniej 253 km/h

Do wypadku doszło w sobotę, 16 września, na autostradzie A1 na wysokości Sierosławia. Zginęła w nim trzyosobowa rodzina. W środę Ziobro informował, że z ustaleń biegłego wynika, iż bmw poruszało się z prędkością co najmniej 253 kilometry na godzinę. - Samochód, który jest przedmiotem analiz biegłego, to bardzo nowoczesna jednostka, która posiada w swojej pamięci zapisy elektroniczne istotne dla odtworzenia parametrów, między innymi szybkości jazdy tego pojazdu - mówił.