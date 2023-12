Wypadek na A1. Rannych trzech żołnierzy wojsk specjalnych

Trzech żołnierzy wojsk specjalnych brało udział w wypadku na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkiego) - dowiedział się portal tvn24.pl. Informacje potwierdził rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. - Doszło do pęknięcia opony, w wyniku czego doszło do wypadku. Rannych zostało trzech żołnierzy, jeden z nich trafił do szpitala - przekazał ppłk Mariusz Łapeta.

Do zdarzenia doszło po godzinie 12.20 na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Kamieńsk i Piotrków Trybunalski Południe. Bus jadący w kierunku Gdańska przebił bariery, wpadł do rowu i przewrócił się na bok.

Rannych trzech żołnierzy wojsk specjalnych

Jak dowiedział się dziennikarz tvn24.pl, ranni to żołnierze. Informacje potwierdził rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. - Doszło do pęknięcia opony, w wyniku czego doszło do wypadku. Rannych zostało trzech żołnierzy, jeden z nich trafił do szpitala - przekazał ppłk Mariusz Łapeta.