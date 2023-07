Niebezpieczne manewry na A1. Najpierw wyprzedził z prawego pasa, potem tamował drogę. Nagranie

Do zdarzenia doszło na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Kutno Północ i Kutno Wschód. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych przez "Bandytę z kamerką" widać, jak kierowca czarnego jeepa jedzie za hondą lewym pasem, nagle zmienia go na prawy i z niego wyprzedza pojazd. Potem - jak informuje "Bandyta z kamerką" - tamuje drogę przez kilometr i ostatecznie zjeżdża z autostrady na węźle Kutno Wschód.

Policja: zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Do sytuacji nagranej przez jednego z kierowców odniósł się komisarz Kamil Wnukowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. - Na filmiku widać, że kierowca tamował drogę innemu pojazdowi - za takie zachowanie mandat wynosi od pięciuset złotych do nawet pięciu tysięcy i osiem punktów karnych. Możemy też powiedzieć, że w tym przypadku doszło do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za co grozi kolejny tysiąc złotych mandatu. Ten kierowca mógłby dostać za swoje zachowanie w sumie sześć tysięcy złotych - wyliczył policjant. Dodał, że policjanci w takich przypadkach mogą skierować też sprawę do sądu. - Wtedy kierujący może zostać ukarany przez sąd grzywną w wysokości nawet 30 tysięcy złotych - przekazał mundurowy.