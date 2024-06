Wybuch gazu. Jedna osoba ranna

czytaj dalej

Co roku diagnozę dotyczącą choroby nowotworowej otrzymuje 1200 dzieci w Polsce. To szok dla nich i rodziców. To także wielki stres o życie i zdrowie. Według specjalistów do choroby trzeba podejść taktycznie i pragmatycznie - ogrom informacji, który trzeba przyswoić i ilość spraw potrafią przytłoczyć. Pomóc ma w tym onkosegregator - to tylko jeden ze sposobów poradzenia sobie z nową rzeczywistością. Materiał magazynu "Polska i Świat".