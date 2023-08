Szczeniaki i suczka z wrośniętym w szyję łańcuchem leżały obok fotoradaru. Psy trafiły do urzędu

Szukają domu dla znalezionych czworonogów

Suczka i trzy szczeniaki trafiły do urzędu miasta w Aleksandrowie Łódzkim. Opiekują się nimi urzędnicy. - Psia mama i trzy szczeniaki znajdują się obok budynku urzędu na specjalnym wybiegu, który jest zabezpieczony. Mają całodobową opiekę, szczeniaki są zdrowe i już zaczęły się bawić, są rozpuszczone do granic możliwości. Wszystko na to wskazuje, że będą to typowe kanapowce - przekazuje Rezler. Dodaje, że za około pięć tygodni szczeniaki i ich mamę będzie można adoptować. - My tych domów szukamy dla nich w tej chwili, przyszli właściciele mogą przyjeżdżać do nas i podglądać maluchy i mamę, aż do momentu odbioru - informuje.