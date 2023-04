Jechali z trzech stron, jeden nie zauważył stopu. Zderzyli się na środku skrzyżowania. Nagranie

Do groźnej kolizji z udziałem trzech samochodów doszło na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Ogrodowej w Aleksandrowie Łódzkim. Na nagraniu z monitoringu miejskiego widać, jak jeden z pojazdów nie zatrzymuje się przed znakiem stop i wjeżdża wprost pod nadjeżdżający samochód i doprowadza do zderzenia. Chwilę później dochodzi do kolizji z kolejnym pojazdem.