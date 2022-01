Próbowała wyprzedzać, trzy osoby zginęły. Początek procesu

czytaj dalej

Ivanka Trump została wezwana do złożenia zeznań przed komisją śledczą Izby Reprezentantów do zbadania ataku na Kapitol 6 stycznia. W liście komisja ujawniła też szczegóły starań kręgu osób związanych z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem do skłonienia go, by zrezygnował z narracji o wyborczych fałszerstwach, grożąc mu usunięciem z urzędu.