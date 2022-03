Romeo podczas wojny stracił jedną łapę, teraz zamieszkał w polskim urzędzie

Romeo ma jasną sierść i około roku. Nie wiadomo czy miał wcześniej właścicieli, czy też był w schronisku. Wiadomo za to, że już podczas wojny pies stracił jedną łapę, a druga została zmiażdżona. Został przewieziony do Polski przez wolontariuszy opiekujących się zwierzętami. Ostatecznie Romeo zamieszkał w urzędzie w Aleksandrowie Łódzkim.

Pies został przywieziony do Polski z Dniepropietrowska. Jego historia - jak mówi Agata Kowalska z magistratu w Aleksandrowie Łódzkim - jest niejasna. - Rany tylnych łap są świeże, dlatego wszystko wskazuje na to, że został ciężko ranny w czasie wojny. Nie wiemy, co się z nim działo przed 24 lutego - mówi rzeczniczka.