Leżał wychudzony na styropianie i nie miał siły się podnieść. Służby uratowały zaniedbanego psa

Leżał przed domem. Nie wstawał na nogi i był wyłysiały

Na miejsce przyjechali inspektorzy Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, policja i straż pożarna. - Nasi inspektorzy potwierdzili to, co przekazali mieszkańcy - przed domem leżał pies, był apatyczny, nie wstawał na nogi, był wyłysiały. Zapadła decyzja, że ze względu na jego stan trzeba go zabrać z tej posesji. Bardzo pomogli nam w tym strażacy, którzy wynieśli pieska - opowiada prezes ŁTOnZ Amanda Chudek. - Strażacy zostali wezwani na miejsce, bo okazało się, że posesja, na której przebywał pies, była zamknięta. Strażacy odkręcili jeden z paneli ogrodzeniowych i wynieśli go na zewnątrz - opisuje rzecznik zgierskiej straży pożarnej młodszy brygadier Michał Mirowski Pies trafił do schroniska "Psiakowo" w Łowiczu, gdzie jest szczegółowo badany.