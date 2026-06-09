Trzy osoby zginęły. Agnieszka miała trafić do więzienia, ale tak się nie stanie przez kolejny rok
Kluczowe fakty:
- O tej historii obszernie informowaliśmy na tvn24.pl wielokrotnie. Najszerzej w maju ubiegłego roku - kiedy opisywaliśmy przebieg tragedii sekunda po sekundzie, na podstawie akt sprawy. Wszystko po to, żeby uzmysłowić, jakie konsekwencje może mieć jedna, nieodpowiedzialna decyzja za kierownicą.
- Do tragicznego wypadku doszło 8 maja 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Jeep kierowany przez 22-letnią wtedy studentkę czołowo zderzył się z dwoma motocyklami.
- Agnieszka Z. została w kwietniu ubiegłego roku prawomocnie skazana na pięć lat więzienia. W swojej mowie końcowej wnosiła o uniewinnienie, chociaż zebrany materiał zdaniem sądu jasno wskazywał, że to jej brawura doprowadziła do śmierci trzech osób.
- Sąd w Zgierzu najpierw, 8 lipca 2025 roku, wstrzymał wykonanie kary, a 16 września odroczył jej wykonanie na okres trzech miesięcy. Wskazał, że musi ona odbyć staż zawodowy w tym okresie. Stwierdził, że jego nieodbycie miałoby ciężkie skutki zawodowe dla skazanej.
- Dzisiaj sąd w Zgierzu odroczył odbycie kary o rok z powodu opinii biegłego, który stwierdził, że stan zdrowia 27-latki nie pozwala na jej odbycie.
Agnieszka Z. ma dziś 27 lat. 8 maja 2021 roku jechała do domu pomarańczowym jeepem, którego dostała od rodziców. Jadąc po wąskiej asfaltowej drodze, rozpoczęła manewr wyprzedzania - zmieniła pas i uderzyła w jadące z naprzeciwka motocykle. Kobieta twierdziła, że ich nie widziała. Biegli i świadkowie twierdzili, że musiała widzieć.
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Źródło: TVN24+