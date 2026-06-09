Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Trzy osoby zginęły. Agnieszka miała trafić do więzienia, ale tak się nie stanie przez kolejny rok

|
Do zdarzenia doszło w Aleksandrowie Łódzkim
Sędzia Dorota Klos-Wasińska z Sądu Rejonowego w Zgierzu
Źródło wideo: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: OSP w Aleksandrowie Łódzkim
Sąd Rejonowy w Zgierzu odroczył o rok wykonanie kary pięciu lat więzienia dla Agnieszki Z., skazanej prawomocnym wyrokiem za spowodowanie wypadku w 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim, w którym zginęło trzech motocyklistów. Sąd zgodził się na odroczenie po opinii biegłego lekarza psychiatry, który uznał, że stan zdrowia 27-latki nie pozwala na odbycie przez nią kary.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • O tej historii obszernie informowaliśmy na tvn24.pl wielokrotnie. Najszerzej w maju ubiegłego roku - kiedy opisywaliśmy przebieg tragedii sekunda po sekundzie, na podstawie akt sprawy. Wszystko po to, żeby uzmysłowić, jakie konsekwencje może mieć jedna, nieodpowiedzialna decyzja za kierownicą.
  • Do tragicznego wypadku doszło 8 maja 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Jeep kierowany przez 22-letnią wtedy studentkę czołowo zderzył się z dwoma motocyklami. 
  • Agnieszka Z. została w kwietniu ubiegłego roku prawomocnie skazana na pięć lat więzienia. W swojej mowie końcowej wnosiła o uniewinnienie, chociaż zebrany materiał zdaniem sądu jasno wskazywał, że to jej brawura doprowadziła do śmierci trzech osób. 
  • Sąd w Zgierzu najpierw, 8 lipca 2025 roku, wstrzymał wykonanie kary, a 16 września odroczył jej wykonanie na okres trzech miesięcy. Wskazał, że musi ona odbyć staż zawodowy w tym okresie. Stwierdził, że jego nieodbycie miałoby ciężkie skutki zawodowe dla skazanej.
  • Dzisiaj sąd w Zgierzu odroczył odbycie kary o rok z powodu opinii biegłego, który stwierdził, że stan zdrowia 27-latki nie pozwala na jej odbycie.

Agnieszka Z. ma dziś 27 lat. 8 maja 2021 roku jechała do domu pomarańczowym jeepem, którego dostała od rodziców. Jadąc po wąskiej asfaltowej drodze, rozpoczęła manewr wyprzedzania - zmieniła pas i uderzyła w jadące z naprzeciwka motocykle. Kobieta twierdziła, że ich nie widziała. Biegli i świadkowie twierdzili, że musiała widzieć.

Pozostało 91% artykułu
Źródło: TVN24+
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Tusk
Konflikt o "Bohaterów UPA". Tusk: Ukraina ma więcej roboty do wykonania
Polska
Okradała starszą kobietę, którą się opiekowała (zdjęcie ilustracyjne)
Renty i emerytury do góry. Jest propozycja rządu
BIZNES
Piorun, burza
Gdzie jest burza? Sypie grad i wieje z prędkością do 90 km/h
METEO
Mężczyzna ukrył się przed policjantami w łanach zboża (zdj. ilustracyjne)
Zajechała mu drogę i zabrała kluczyki. Pijany kierowca uciekł w zboże
WARSZAWA
Obecnie na banknocie o nominale 5 funtów jest podobizna Winstona Churchilla
"Bank Anglii usunął Churchilla z banknotów". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Monika Piątkowska i Donald Tusk
Rok temu "nie dawano jej szans", teraz ma "wyciągnąć partię z dołka"
Bartłomiej Plewnia
Dwunastolatek potrącony w pobliży przystanku, był reanimowany
Dramatyczny wypadek pod Kielcami. Nie żyje 12-latek
Kielce
Zalania po burzy, która przeszła nad Żychlinem (woj. łódzkie)
Pierwsze zalania po burzach. Służby w stanie gotowości
METEO
Deszcz, ulewy
W prognozie na najbliższe dni są ulewy i chłód
METEO
Urząd
O tyle mają wzrosnąć pensje w budżetówce
BIZNES
Burze z gradem i piorunami, zbiorą się ciemne chmury
Nawałnice. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
METEO
imageTitle
Mecz Hurkacza przerwany
RELACJA
Krajowa Rada Sądownictwa
Kapiński zwołał posiedzenie KRS. W planach głosowanie
Polska
Fragment z dokumentu "Obrabowane z dzieciństwa" w TVN24 GO
Reportaż "Obrabowane z dzieciństwa" nagrodzony we Francji
Polska
pieniądze portfel złotówki
Rząd zdecydował w sprawie minimalnego wynagrodzenia
BIZNES
Propagator pseudomedycyny oskarżony o sprzedaż leków bez zezwolenia (zdj. ilustracyjne)
"Lex szarlatan", "Znachor", papież, Prus i... piekło. Gorąco na komisji zdrowia
Piotr Wójcik
imageTitle
Chwalińska otrzymała najwyższe możliwe stypendium
EUROSPORT
Prawicowe narracje cechuje "życzliwy seksizm"
Kobiety i mężczyźni w spółkach na nowych zasadach. Jest projekt
BIZNES
shutterstock_2281774381
Dotyczy czterech milionów Polaków. Lekarze mają sposób, by uderzyć w chorobę z dwóch stron
Zdrowie
"Trump zamienił je w basen pływacki". Tak dziś nie wygląda
FAŁSZCzy na życzenie Donalda Trumpa zniszczono znany pomnik? Wyjaśniamy
Gabriela Sieczkowska
Policjanci zatrzymali parę pijanych kierowców (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia w dymiącym aucie zdradziła parę pijanych kierowców
Sochaczew
1 godz 3 min
shutterstock_712673185
"Młody człowiek chory na nowotwór nie mówi rodzicom, że go boli"
Terlikowski. Istota rzeczy
Monika Piątkowska - Donald Tusk - Władysław Kosiniak-Kamysz
Jest kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa
Kraków
Protest przeciwko inwestycji Kurshera
Protesty w Albanii nabierają siły. Premier: wielkie marzenia zawsze budziły kontrowersje
BIZNES
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Toksyczne owady w Polsce. Apel do mieszkańców
Kujawsko-Pomorskie
Podwójne zabójstwo w Kadłubie
Dwie osoby zamordowane siekierą. Biegli ocenili stan psychiczny 17-latka
Opole
Niedźwiedź z miasta Utsunomiya przed schwytaniem
Złapali niedźwiedzia biegającego po mieście. Są informacje o kolejnym
METEO
Park Narodowy Wielkiego Kanionu wielki kanion kolorado usa shutterstock_97706066
Wybrał się z ojcem na wędrówkę. 18-latek nie żyje
METEO
Michaił Chodorkowski
Chodorkowski skazany na 10 lat więzienia. Za tweet i nagranie w sieci
Świat
Bruksela, Belgia. Ursula von der Leyen ogłaszająca plany 21 sankcji
"Europa będzie dla nich niedostępna". Nowy zakaz w planach
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica