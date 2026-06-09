Trzy osoby zginęły. Agnieszka miała trafić do więzienia, ale tak się nie stanie przez kolejny rok

Kluczowe fakty:

O tej historii obszernie informowaliśmy na tvn24.pl wielokrotnie. Najszerzej w maju ubiegłego roku - kiedy opisywaliśmy przebieg tragedii sekunda po sekundzie, na podstawie akt sprawy. Wszystko po to, żeby uzmysłowić, jakie konsekwencje może mieć jedna, nieodpowiedzialna decyzja za kierownicą.

Do tragicznego wypadku doszło 8 maja 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Jeep kierowany przez 22-letnią wtedy studentkę czołowo zderzył się z dwoma motocyklami.

Agnieszka Z. została w kwietniu ubiegłego roku prawomocnie skazana na pięć lat więzienia. W swojej mowie końcowej wnosiła o uniewinnienie, chociaż zebrany materiał zdaniem sądu jasno wskazywał, że to jej brawura doprowadziła do śmierci trzech osób.

Sąd w Zgierzu najpierw, 8 lipca 2025 roku, wstrzymał wykonanie kary, a 16 września odroczył jej wykonanie na okres trzech miesięcy. Wskazał, że musi ona odbyć staż zawodowy w tym okresie. Stwierdził, że jego nieodbycie miałoby ciężkie skutki zawodowe dla skazanej.