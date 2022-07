Dwa psy zamknięte w małej klatce na słońcu bez wody i jedzenia

Do zdarzenia doszło w piątek (22 lipca) w centrum Aleksandrowa Łódzkiego. O sytuacji urzędników poinformowali mieszkańcy, wykorzystując specjalną stronę do zgłaszania interwencji. - Zostaliśmy poinformowani przez pracowników urzędu miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, że w samym centrum miasta dochodzi do znęcania nad zwierzętami - powiedziała prezes łódzkiego towarzystwa opieki nad zwierzętami Amanda Chudek. - Informacje w tej sprawie się potwierdziły. O zdarzeniu poinformowaliśmy prokuraturę w Zgierzu. My będziemy występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego i reprezentować prawa pokrzywdzonych zwierząt - dodała.