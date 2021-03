Żeby nie zabijać i nie porzucać w lesie. Samorząd otwiera "okno życia dla zwierząt"

Aleksandrów Łódzki zapowiedział otwarcie punktu, w którym bez żadnych konsekwencji i za darmo będzie można zostawić niechciane psy i koty. Wszystko po to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak ta sprzed kilku tygodni, kiedy ktoś na terenie gminy porzucił dziesięć malutkich szczeniaków.

- Stawiamy tylko jeden warunek. Oddający nam zwierzęta właściciel musi poddać rodziców szczeniąt sterylizacji. Wszystko po to, żeby uniknąć sytuacji, że jedna osoba będzie zwracać się do nas kilkukrotnie. Oczywiście nic za to nie zapłaci, to miasto pokrywa koszty - dodała Agata Kowalska.