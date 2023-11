Nowe, przyjazne i bardzo potrzebne. Gabinety w "Matce Polce" już gotowe dzięki akcji Fundacji TVN

Pacjenci i ich rodziny muszą czuć się zaopiekowani i bezpieczni - właśnie dlatego Fundacja TVN wspólnie z Dorotą Szelągowską wyremontowała część oddziału psychiatrii dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. To pierwsze efekty programu "Zdrowie w Głowie", który ma pomóc w stworzeniu zaplecza do opieki nad zdrowiem psychicznym w szpitalach w całej Polsce. W czwartek wyremontowana powierzchnia w "Matce Polce" zostanie oficjalnie oddana do użytku.