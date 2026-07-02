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Łódź

"A Shrek gdzie?". Za te słowa pod obrazkiem pierwszej damy radny PSL stanie przed sądem

Piotr Krysztofiak
Bartłomiej Plewnia
Zespół autorów
Piotr KrysztofiakOprac. Bartłomiej Plewnia
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pap_20251009_0UD
Dowodów brak, zgłoszenia nie było. Szef kancelarii Nawrockiego kpi z pytań. Materiał "Faktów" TVN
Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Prokuratura oskarżyła radnego powiatu radomszczańskiego (Łódzkie) Wojciecha Ślusarczyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego o znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego. Samorządowiec opublikował w mediach społecznościowych przerobione zdjęcie pierwszej damy Marty Nawrockiej z podpisem: "A Shrek gdzie?". Teraz tłumaczy: - Ja Shreka uwielbiam.

O nietypowej politycznej awanturze z bajkowym tłem jako pierwsza poinformowała "Gazeta Radomszczańska". Radny i zarazem członek zarządu powiatu radomszczańskiego Wojciech Ślusarczyk z PSL, lokalnie znany ze swojej krytyki Prawa i Sprawiedliwości, ma kłopoty za opublikowanie mema.

Chodzi o przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej, które polityk zamieścił w mediach społecznościowych w sierpniu 2025 roku, niedługo po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Obrazek przedstawiający pierwszą damę stylizowaną na księżniczkę już wcześniej krążył po prawicowych stronach i grupach w mediach społecznościowych. Ślusarczyk dopisał do niego pytanie: "A Shrek gdzie?". Popierający PiS komentatorzy zareagowali oburzeniem i już kilka dni później do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przez radnego PSL przestępstwa.

Do trzech lat więzienia za żart o Shreku

Jak poinformował w odpowiedzi na pytania dziennikarza tvn24.pl Piotra Krysztofiaka prokurator Łukasz Ociepa, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Radomsku. 30 czerwca przeciwko radnemu Ślusarczykowi skierowany został akt oskarżenia dotyczący "znieważenia poprzez intencjonalne zamieszczenie treści, które w kontekście pytającej formy wypowiedzi połączonej z udostępnieniem grafiki, uznano jako deprecjonujące osobę sprawującą urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego małżonki". Za ten czyn grozi do trzech lat więzienia.

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Zielona Góra

"Podstawą podjętej w sprawie decyzji kończącej postępowanie, była między innymi dopuszczona w sprawie opinia biegłego sądowego w dziedzinie lingwistyki kryminalistycznej" - przekazał prokurator Ociepa.

Radny tłumaczy: pierwsza dama skojarzyła mi się z królewną Fioną

Radny Ślusarczyk do sprawy odniósł się w rozmowie z Piotrem Krysztofiakiem. Jak przekazał, według stanowiska prokuratury "przeniesienie skojarzeń dotyczących Shreka na prezydenta RP dewaluuje jego wizerunek" i "sugeruje, że osoba na najwyższym stanowisku w państwie jest nieodpowiednia, niekompetentna lub niegodna szacunku". - Ja Shreka uwielbiam - zaznaczył radny powiatu radomszczańskiego.

- Nigdy, nawet w zamyśle, nie chciałem atakować osoby pana prezydenta - podkreślił. Przypomniał, że w sierpniu "Facebook zaczęła zalewać fala rysunków, które przedstawiały panią prezydentową, a to jako Dziewicę Orleańską [Joannę d'Arc - red.] w pełnej zbroi na koniu w otoczeniu bander marynarki wojennej, jak również przedstawiające panią prezydentową jako królową".

- Było to w takiej manierze jarmarcznej, tak to określę. To jest taka tania odmiana pewnych disneyowskich estetyk i ja dałem wyraz swojej dezaprobacie dla takiego przedstawiania [pierwszej damy - red.], pisząc: "A Shrek gdzie?". Jak słowo honoru, to jest wszystko (...). Mi się to skojarzyło ewidentnie z królewną Fioną ze "Shreka", wypisz-wymaluj - stwierdził.

Wojciech Ślusarczyk poinformował, że "nie ma zamiaru tego lekceważyć" i wynajął już prawnika. Dodał, że opinia biegłego zawiera kilkadziesiąt stron i jego zdaniem jej treść jest dla niego "pozytywna". - Gratuluję prokuraturze Rzeczpospolitej, że nie ma ważniejszych spraw na głowie. Wydawałoby się, że mamy dużą przestępczość, że procesy przeciągają się nieprawdopodobnie, a tu prokuratura zajęła się totalną pierdołą - dodał.

Z informacji "Gazety Radomszczańskiej" wynika, że za przygotowanie opinii biegłego prokuratura zapłaciła pięć tysięcy złotych.

Źródło: tvn24.pl
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