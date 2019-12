Sześć osób trafiło do szpitala, do więzienia ma nie trafić nikt. Sąd: ustawodawca się spóźnił





»

Sześć osób trafiło do szpitala Foto: tvn24 Video: TVN24 Łódź Sześć osób trafiło do szpitala 31.12. | Dwóch mężczyzn oskarżonych o prowadzenie sklepu z dopalaczami nie trafi do celi. Bo chociaż sąd uznał, że faktycznie handlowali substancjami psychoaktywnymi, to nie można ich skazać za wprowadzenie do obiegu substancji niebezpiecznych. Dlaczego? Bo - jak wyjaśnił łódzki sąd - ustawodawca "zbyt późno zareagował na problem dopalaczy". zobacz więcej wideo »

Wyrok nie jest prawomocny Foto: tvn24 Video: TVN24 Łódź Wyrok nie jest prawomocny 31.12. | Dwóch mężczyzn oskarżonych o prowadzenie sklepu z dopalaczami nie trafi do celi. Bo chociaż sąd uznał, że faktycznie handlowali substancjami psychoaktywnymi, to nie można ich skazać za wprowadzenie do obiegu substancji niebezpiecznych. Dlaczego? Bo - jak wyjaśnił łódzki sąd - ustawodawca "zbyt późno zareagował na problem dopalaczy". zobacz więcej wideo »

Foto: tvn24 | Video: TVN24 Łódź Wyrok nie jest prawomocny

Jeden z oskarżonych został uniewinniony, drugi ma wyrok w zawieszeniu, chociaż prokuratura żądała dla nich po cztery lata więzienia. Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że dwaj mężczyźni handlowali dopalaczami w centrum miasta. Sąd wskazał jednak, że nie można ich skazać za wprowadzenie do obiegu substancji niebezpiecznych. Dlaczego? Bo - jak uzasadniał sędzia - ustawodawca "zbyt późno zareagował na problem dopalaczy".

Sklep mieścił się przy ulicy Próchnika w Łodzi. Ani prokuratura, ani sąd nie mają wątpliwości, że sprzedawano w nim dopalacze. Prokuratura w akcie oskarżenia przekonywała, że handlował nimi zarówno Dominik C., jak i Artur W. Śledczy chcieli, żeby mężczyźni zostali skazani na cztery lata pozbawienia wolności.

Był nazywany "królem dopalaczy". Po ośmiu latach usłyszał wyrok Trzy i pół roku... czytaj dalej » Ostatecznie Dominik C. został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Ma też zapłacić 2 tysiące złotych grzywny i pokryć koszty opłat sądowych (570 złotych). Artur W. został uniewinniony. Dlaczego?

- Prokuratura oskarżyła mężczyzn o wprowadzanie do obiegu substancji psychoaktywnych. Nie można jednak przypisać im takiej winy, ponieważ nie wprowadzali oni substancji do handlu. Tak zwane dopalacze w sklepie przecież już były. Mężczyźni mogli być pociągnięci do odpowiedzialności za udział w obrocie tymi substancjami - uzasadniał sędzia.

Przestępstwo takie jednak w 2016 roku - kiedy sklep działał - nie było karane. To zmieniło się dopiero w 2018 roku, od kiedy można za to trafić za kraty na osiem lat (albo o cztery lata więcej, jeżeli chodzi o "znaczne ilości" substancji).

- Można powiedzieć, że ustawodawca zbyt późno zareagował na coraz powszechniejsze zjawisko sprzedaży dopalaczy, a szczególnie na skutki zażywania takich substancji - mówił sędzia.

Zagrożenie życia

1. Kto, wbrew przepisom art. 33–35, art. 37, art. 40 i art. 40a,

wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe, słomę makową

lub nowe substancje psychoaktywne albo uczestniczy w takim obrocie,

podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.



2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do

roku.



3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość

środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji

psychoaktywnych lub słomy makowej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Obecnie obowiązująca treść art. 56 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii

Było dziesięć ofiar śmiertelnych, jest wojna ze sprzedawcami dopalaczy Sześciu... czytaj dalej » Sędzia Szynk stwierdził też, że konfrontacji ze zgromadzonym materiałem dowodowym nie wytrzymuje też inny zarzut prokuratury - że mężczyźni sprowadzili niebezpieczeństwo dla życia wielu osób poprzez sprzedaż szkodliwych dla zdrowia i życia substancji.

- Prokuratura udokumentowała sześć przypadków, kiedy klienci sklepu trafiali do szpitala. Jednocześnie powołany prze prokuraturę biegły z zakresu medycyny pracy stwierdził, że realne zagrożenie życia lub zdrowia wystąpiło tylko w jednym przypadku - mówił sędzia.

To właśnie za narażenie tego jednego klienta skazany został Dominik C.

- Jest on winny sprowadzenia niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia człowieka, któremu sprzedał substancję psychoaktywną. Za to przestępstwo groziło mu do trzech lat pozbawienia wolności. Ze względu na jego młody wiek i dotychczasową niekaralność, został on potraktowany łagodniej - podkreślił sędzia Szynk.

Dominik C. ma raz w miesiącu kontaktować się z kuratorem.



Wyrok nie jest prawomocny. Na jego odczytaniu nie pojawili się ani oskarżeni, ani ich pełnomocnicy. Nie było też prokuratora.

Oglądaj Wideo: TVN24 Łódź Sześć osób trafiło do szpitala