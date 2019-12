Mgła, linia ciągła i tir z naprzeciwka. Kierowca i tak wyprzedzał





- Jakby ten tir ich zmiótł z drogi, to wylądowaliby na mojej masce - opowiada Dariusz, którego pod Szczecinkiem (woj. zachodniopomorskie) wyprzedzał inny kierowca. Zrobił to tak, że niemal doszło do czołowego zderzenia. Nagranie dostaliśmy na Kontakt 24.

W poniedziałek przed godziną 11 na drodze pomiędzy Bornem Sulinowem a Szczecinkiem było mokro i tłoczno. Na domiar złego unosiła się mgła.

- Wszyscy jechali powoli. Za mną było kilka aut. Nagle, na zakręcie pojawił się tamten kierowca - opowiada Dariusz, Reporter24.

- Kierowca ciężarówki nie zdążył nawet zahamować. Wszystko wydarzyło się błyskawicznie. Cudem nie doszło do zderzenia. A jakby doszło, to volkswagen byłby rzucony mi pod auto - opowiada.

Dodaje, że wszystko to działo się w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h.

"I na co to było?"

- Wjechaliśmy do miejscowości, gdzie jest ograniczenie do 40 kilometrów na godzinę. Tam też był sznur samochodów i tamten kierowca utknął. Nic na tym swoim pośpiechu nie zyskał. Na co to mu było? - pyta retorycznie Dariusz.

Mężczyzna mógł przyjrzeć się dokładnie autu, które niemal czołowo zderzyło się z tirem.

- W samochodzie było pięć osób. Samochód był na szwajcarskich tablicach rejestracyjnych - dodał.

Pan Dariusz o sprawie próbował poinformować policjantów. Na razie bezskutecznie.

- Na komisariacie zostałem poproszony, żebym umieścił film na płycie. Ewentualnie mogę zgłosić zdarzenie przez internet. Być może to zrobię - mówi Reporter24.