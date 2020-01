Światła pulsują, szlabany opadają, kierowcy jadą. "Trzy minuty oszczędzili"





- Co najmniej pięciu kierowców z tego nagrania złamało przepisy ruchu drogowego - policjantka komentuje filmik, który dostaliśmy od Reportera24. Sytuacja zdarzyła się w poniedziałek na przejeździe kolejowym w w Lędzinach (śląskie). Policja będzie próbowała namierzyć właścicieli samochodów i ukarać ich mandatami.

Do zdarzenia doszło na strzeżonym przejeździe kolejowym w Lędzinach pod Bieruniem na Śląsku 30 grudnia około 14.30. Wjechali pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe. Nie żyje dwóch 20-latków Na drodze między... czytaj dalej »

- Światła aż raziły w oczy - mówi pan Szymon, który przesłał nam na Kontakt 24 nagranie z kamerki samochodowej, ilustrujące sytuację.

Widzimy pulsujące z daleka czerwone światła przed przejazdem. Pan Szymon zwalnia i zatrzymuje się, ale kierowca przed nim i kierowcy jadący z naprzeciwka nic sobie nie robią z ostrzeżeń. Jadą dalej.

Najbardziej szokujące jest zachowanie ostatniego nagranego kierowcy, który wyjeżdża z bocznej uliczki i postanawia wjechać na przejazd w momencie, kiedy już opadają szlabany.

- Nie byłem zaskoczony, bo to się często zdarza. Ale w głowie się nie mieści, jak można być takim niepoważnym. Staliśmy przed rogatkami trzy minuty. Ci kierowcy, którzy przejechali na zakazie, zaoszczędzili trzy minuty, ryzykując swoim i czyimś życiem - dodaje pan Szymon.

Policjanci odczytują rejestracje i grożą mandatami

- To wykroczenie, nie zostawimy tak tego - mówi Katarzyna Skrzypczyk, rzeczniczka policji w Bieruniu po obejrzeniu filmiku. - Po konsultacji z policjantami z ruchu drogowego ustaliliśmy, że co najmniej pięciu kierowców złamało przepisy ruchu drogowego. Będziemy próbowali odczytać rejestracje i dotrzeć do właścicieli samochodów.

Jak dodaje, tym, którzy zignorowali czerwone światło i wjechali na przejazd, grozi sześc punktów karnych oraz mandat w wysokości od 300 do 500 złotych. Natomiast kierowcy, który wjechał pod zapory dodatkowo 4 punkty karne i mandat.