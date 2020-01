To przedsmak oscarowej nocy, a faworytów brak. Złote Globy na żywo

Brytyjski komik, aktor, reżyser i scenarzysta Ricky Gervais poprowadzi galę po raz piąty, ustanawiając rekord tych nagród. To on - w 2010 roku - był pierwszym w historii nagród prowadzącym ceremonię. Następnie w tej roli pojawił się w latach: 2011, oraz 2016.

W jednej z rozmów 58-letni komik wyznał, że producenci gali złożyli mu ofertę, której nie mógł odrzucić.