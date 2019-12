Andrzej Krzywy: Miałem plan, żeby emigrować. Nie chciałem mieć już nic wspólnego z muzyką

Film dokumentalny "From One Second To The Next" Wernera Herzoga

11.08 | - Pokazuję, jak niebezpieczne jest pisanie sms-ów w trakcie jazdy samochodem: z perspektywy rodzin ofiar i kierowców, którzy muszą żyć z odpowiedzialnością za śmierć. Ten film ma przerazić - mówi reżyser Werner Herzog, który nakręcił dokument "From One Second To The Next". To część kampanii społecznej promującej kulturę bezpiecznej jazdy, bo z powodu obsługiwania telefonu za kierownicą rokrocznie ginie ponad 100 tysięcy osób.

