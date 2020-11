Zyta Rudzka o "Tkankach miękkich": nie chciałam pisać frazą klasyczną, konserwatywną

"Tkanki miękkie" to historia mocno osadzona w języku – przyznaje Zyta Rudzka w rozmowie z Agatą Passent. Autorka postanowiła zwrócić się do czytelników męskim głosem. To pozwoliło mi opisać świat dwóch mężczyzn – ojca i syna - jako historię miłosną, z całą jej gwałtownością i brudem – podkreśla pisarka.

W rozmowie z Agatą Passent na temat jej najnowszej książki "Tkanki miękkie" przyznaje, że "to jest historia mocno osadzona w języku". – Opowiadam o mężczyźnie, który jest małomówny, by nie powiedzieć, że w ogóle nic nie mówi i nie dlatego, że nie ma nic do powiedzenia – dodaje. Autorka zdradza, że zastanawiała się nad tym, jak wydobyć ten męski głos. – Myślałam o nim, że skoro on jest pediatrą, to jednak stworzę go z języka branżowego – dodaje.