Jak powstaje serial "Klara"? Ambasadorzy Playera zobaczą to na własne oczy

Wizyta na planie serialu "Klara" to jedna z nagród, którą można wygrać w akcji "Zostań Ambasadorem Playera". Lista bonusów jest długa. Ambasadorzy, dzięki udziałowi w konkursach, będą będą mogli spotykać się z aktorami, korzystać z zaproszeń na przedpremierowe pokazy i premiery filmowe. Do wygrania są również nagrania z pozdrowieniami od ulubionej gwiazdy, pakiety VIP Player, bluzy, głośniki czy słuchawki.

"Zaczęliśmy!" - tak Izabela Kuna ogłosiła w weekend, że ruszyły zdjęcia do "Klary", nowego komediowego serialu Player Original. Produkcja jest ekranizacją książki aktorki. Kuna gra w niej główną rolę i jest producentką kreatywną. "Jestem Wzruszona Podniecona Gotowa Na Wszystko! Życzę Sobie i Całej Ekipie Siły i Spełnienia Marzeń Tych Dziecięcych i Tych Dorosłych! Dużo Zdrowia Pracy i Przyjemności! For English Press One: Long Live Klara! Long Live Love! Long Live Freedom!", pisze na Instagramie Kuna.

Jak zostać Ambasadorem Playera?

"Klara", historia szalonej dziewczyny uwikłanej w romans z żonatym mężczyzną, będzie miała osiem odcinków. Zdjęcia potrwają do końca lata. Pracę ekipy z bliska będą mieli szansę oglądać Ambasadorzy Playera. W konkursach będzie można wygrać również wizyty na innych planach produkcji Player Original. Nie będzie to jednak "Skazana 3". Zdjęcia do siedmioodcinkowej serii już się zakończyły, teraz trwa postprodukcja. Ciąg dalszy losów sędzi Alicji Mazur (Agata Kulesza) zobaczymy na antenie TVN już jesienią. W serialu pojawią się nowi aktorzy: Gabriela Muskała, Leszek Lichota, Marek Kalita, Wojciech Kalarus, Monika Obara i Barbara Jonak.

Aby zostać Ambasadorem Playera trzeba dołączyć do grupy PlayerBLIŻEJ na Facebooku i wypełnić krótki formularz. "Kochani, Player Bliżej startuje z megainicjatywą, która pozwoli Wam nas poznać trochę lepiej i da Wam możliwość poczuć się wyjątkowo. Wyczekujcie zadań, które będą wymagały kreatywności i aktywności pod postami. Czekają na Was naprawdę niesamowite nagrody" - opisuje akcję Player na FB.

Player to subskrypcyjna platforma wideo na żądanie, która działa od 2011 roku. Daje dostęp do ponad 20 seriali Player Original (m.in. "Pati","Szadź", "Skazana"), ponad 300 najlepszych filmów, programów i seriali (m.in. "Top Model", "Kuchenne rewolucje", "Kuba Wojewódzki, "Hotel Paradise", "Na Wspólnej" czy "Papiery na szczęście"). Zawiera bibliotekę discovery+, składająca się z dokumentów i najlepszych treści non-fiction oraz produkcji własnych discovery+ Originals oraz zapewnia dostęp do ponad 20 kanałów TV na żywo (z możliwością przewijania i oglądania już rozpoczętych programów). W pakiecie Eurosport Extra można oglądać pełne relacje ze Speedway Grand Prix, najważniejszych wyścigów kolarskich świata, wybranych turniejów tenisowych Wielkiego Szlema, Pucharu Świata we wspinaczce sportowej i sportów zimowych. Od 16 lutego 2021 roku serwis dostępny jest wyłącznie w wersji płatnej. W ramach jednego abonamentu można założyć do pięciu profili, a programy oglądać na dwóch urządzeniach jednocześnie.

Autor:joan//mro

Źródło: Player, Instagram