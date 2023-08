Żona Bruce'a Willisa w poruszającym nagraniu: "Każdego dnia podejmuję walkę, by żyć najlepiej jak umiem"

Żona Bruce'a Willisa regularnie zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia i informacje o aktorze, u którego w ubiegłym roku zdiagnozowano otępienie czołowo-skroniowe. Tym razem Emma Heming Willis opowiedziała o tym, jak wygląda jej obecne życie. W poruszającym wpisie zaapelowała do obserwujących jej profil o to, by "zadbali o siebie", bo tylko wtedy będą w stanie pomóc tym, których kochają.

- Moje przesłanie jest proste. Jeśli nie dbamy o siebie, to nie jesteśmy dobrzy dla ludzi, których kochamy, którym chcemy to okazać i którymi chcemy się opiekować - zaczyna swój wpis Emma Heming Willis. Pisze, jak ważne są zdjęcia, wysyłane jej przez ludzi, a także słowa wsparcia i miłości dla niej i jej rodziny. "Szczerze, dziękuję, bo to nam pomaga" - pisze żona Willisa. I apeluje do osób, które - tak jak ona - zmagają się z życiowymi wyzwaniami: "Proszę, abyście się zastanowili i poszukali tej jednej pięknej rzeczy lub chwili w ciągu dnia" - mówi, żartując jednocześnie, iż ma nadzieję, że ludzie potraktują ją poważnie, mimo "durnego kapelusza".

Żona Bruce'a Willisa o swojej codziennej walce

Wiosną 2022 roku, ze względu na problemy zdrowotne, jeden z największych gwiazdorów kina akcji musiał zakończyć karierę. U Bruce'a Willisa zdiagnozowano afazję. W połowie lutego tego roku rodzina aktora przekazała, że "jego stan się pogorszył". Jak się okazało, Willis cierpi na otępienie czołowo-skroniowe. O tym, jak wygląda obecnie życie 68-letniego aktora i jego rodziny informuje w mediach społecznościowych jego żona, młodsza o 23 lata modelka Emma Heming Willis. Wzruszające posty pokazują rodzinne uroczystości - jak nie tak dawno dzień ojca - i wspólne aktywności, które są szeroko komentowane przez fanów.

Tym razem najnowszy post na Instagramie modelka postanowiła poświęcić osobom, które pomagają ludziom zmagającym się z chorobą. W tym też sobie. Na nagraniu wideo widzimy ją w samochodzie. Jak mówi, właśnie skończyła wędrówkę po górach. Opowiada, że cieszą ją zdjęcia od ludzi w podobnej sytuacji, co ona i poprosiła o wysyłanie kolejnych, bo to istotne dla niej. Dzieki temu można "oderwać się od czarnych myśli".

- Wiem, że wygląda, iż mam świetne życie. Ale szczerze muszę przyznać, że każdego dnia podejmuję walkę, by żyć najlepiej jak umiem. Robię to dla siebie, dla dwójki moich dzieci i oczywiście dla Bruce'a - tłumaczy. - Nie chcę być źle zrozumiana, że jest mi dobrze, bo nie jest. Ale muszę robić, co mogę dla siebie i rodziny. Jeśli nie dbamy o siebie, nie możemy dbać o nikogo innego, kogo kochamy. Więc jeszcze raz: to świadomy wysiłek i nie przychodzi łatwo. Ale staram się postępować najlepiej jak umiem, zawsze. I wasze zdjęcia mnie uszczęśliwiają. Wiem, że wasz dzień bywa ciężki i stresujący, ale zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie o czymś pięknym - apeluje na koniec żona Bruce'a Willisa.

W Polsce osoby opiekujące się osobami starszymi, czy chorymi, mogą znaleźć wparcie na poświęconych tym zagadnieniom grupach w mediach społecznościowych. W Warszawie działa też specjalny telefon wsparcia dla rodzinnych opiekunów osób starszych.

Autor:am

Źródło: Instagram/@emmahemingwillis