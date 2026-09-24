Jest nowy zwiastun kinowej "Lalki". Premiera lada dzień
Kilka dni przed kinową premierą ukazała się zapowiedź filmu "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego. Ekranizacja w dużej mierze pozostaje wierna literackiemu pierwowzorowi - podkreśla Tomasz-Marcin Wrona z tvn24.pl. "W filmie mamy wszystko to, za co Polska sprzed wieku pokochała tę powieść. Zachowany został tragizm poszczególnych postaci, ich niejednoznaczność oraz symboliczny charakter" - pisze w recenzji filmu.
"Lalka". Oficjalny zwiastun
Jak zapowiadają producenci, najnowsza ekranizacja to przejmująca, uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad: epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Ponadczasowe dzieło Bolesława Prusa powraca na wielki ekran z rozmachem, na jaki zasługuje.
"Lalka" od 30 września w kinach
W filmie zobaczymy najwybitniejszych polskich aktorów. Marcina Dorocińskiego w roli Stanisława Wokulskiego, Kamilę Urzędowską w roli Izabeli Łęckiej oraz - po wielu latach nieobecności na wielkim ekranie - Marka Kondrata w roli Ignacego Rzeckiego.
W filmie wystąpią też Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki jako Starski, a także Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski. "Lalka" przez twórców zapowiadana jest jako "wydarzenie, które ma przywrócić wiarę w kino".
Ta historia porusza od pokoleń
Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). Kupiec, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, chce dostać się do świata wyższych sfer i zdobyć rękę arystokratki. Ona jest olśniewająco piękna, wyniosła, ale z jej majątku niewiele zostało, co wraz z ojcem próbują ukryć przed światem. Wokulski wierzy, że to szansa dla niego.
Koproducentami filmu jest TVN Warner Bros. Discovery (właściciel między innymi tvn24.pl) oraz Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu.