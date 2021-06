"Nienawiść znalazła ujście w przemocy wobec słów". Zniszczone książki noblistki przysłane do fundacji

To reakcja na wywiad Tokarczuk udzielony Irene Soave z "Corriere della Sera", zatytułowany "Białoruś jak Polska: płaci za opieszałość Europy". Do Fundacji Olgi Tokarczuk przysłano 31 zniszczonych książek autorstwa noblistki. Trafią na aukcję, z której dochód przekazany zostanie organizacjom wspierającym społeczność osób nieheteronormatywnych w Polsce.

W mediach społecznościowych pojawiła się inicjatywa odsyłania Oldze Tokarczuk jej książki. Miało to być nawiązanie do akcji wymierzonej w innego laureata literackiego Nobla, Norwega Knuta Hamsuna. Gdy okazało się, że pisarz popiera Hitlera, Norwegowie masowo odsyłali jego publikacje.

"Prowokacyjna akcja internetowych trolli"

"Trudno jest zrozumieć nienawiść. Szczególnie tę, którą wykreowało kłamstwo i manipulacja. Szczególnie tę, której ofiarami padają niewinni. Przepraszamy za naiwność – wydawało nam się, że napompowana przez media akcja odsyłania książek Noblistce nie znajdzie żadnego odzewu. Ile można powtarzać, że Olga Tokarczuk nie porównała Polski do Białorusi w wywiadzie dla 'Corriere della Sera'? Przecież prostodusznie, ale szczerze, uważaliśmy, że żyjemy w kraju ludzi myślących. Owszem, nie jesteśmy aż tak naiwni, by nie widzieć dramatycznego podziału społecznego, pogłębiającego się na skutek diabolicznego przyzwolenia na agresję wobec drugiego człowieka, podziału dożywianego nieudolnie maskowaną obietnicą bezkarności. Widzimy i przeraża nas mało subtelna próba ekshumacji skompromitowanej idei Prawdziwego Polaka. Mimo to przypuszczaliśmy, że ufundowana na kłamstwie prowokacyjna akcja internetowych trolli nie znajdzie posłuchu" - czytamy.

"Tymczasem trzydziestu jeden Prawdziwych Polaków postanowiło odpowiedzieć na apel. Nie jest to liczba zatrważająca, jeśli porówna się ją do milionów sprzedanych w Polsce egzemplarzy książek Olgi Tokarczuk. Zatrważające jest coś innego. Nienawiść znalazła ujście w okrutnej przemocy wobec słów, myśli i wolności drugiego człowieka. W pogańskim rytuale unicestwienia książek – zbrukania idei, której ludzkość zawdzięcza tak wiele. Nieprzypadkowo jednym z najczarniejszych dni w historii początku państwowej polityki nazistowskiej był 10 maja 1933 roku, kiedy studenci największych niemieckich uczelni, inspirowani i wspierani przez wielu partyjnych notabli i profesorów palili na ogromnych stosach tysiące książek autorów znienawidzonych przez dyktaturę. Przerażający realizm symboliczny niszczenia pamięci zbiorowej i dewastacji podstawowych wartości wolnych społeczeństw, ten chory obrzęd nienawiści, był ostatnim krokiem przed masową eksterminacją milionów ludzi. Mamy dla was złą wiadomość – za takie czyny idzie się do piekła. Wstydźcie się" - napisano w oświadczeniu.