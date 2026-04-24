Kultura i styl Znana Amerykanka na czele jury festiwalu w Wenecji. "Nie będę występować w roli sędzi"

"Panna młoda!" reż. Maggie Gyllenhaal Źródło: Warner Bros. Pictures

"Jestem zachwycona zaproszeniem mnie do przewodniczenia tegorocznemu jury w Wenecji. Ten festiwal zawsze wspierał szczere, osobne głosy i czuję się zaszczycona, mogąc kontynuować tę odważną i potrzebną tradycję. Nie będę występować w roli sędzi, lecz osoby pełnej ciekawości, podziwu i entuzjazmu" - zapewniła Gyllenhaal w oświadczeniu.

Choć nie jest jeszcze znana lista filmów ubiegających się o Złotego Lwa - główną nagrodę weneckiego festiwalu, tradycyjnie już najwcześniej organizatorzy upubliczniają nazwisko przewodniczącego jury.

Z czego jest znana Gyllenhaal?

Maggie Gyllenhaal po raz ostatni raz odwiedziła Wenecję w 2021 roku ze swoim reżyserskim debiutem "Córka", będącym znakomitą adaptacją głośnej powieści włoskiej pisarki Eleny Ferrante o tym samym tytule. W filmie wybitne kreacje stworzyły brytyjskie gwiazdy Olivia Colman i Jessie Buckley. "Córka" zdobyła wówczas nagrodę za Najlepszy scenariusz, zaś potem otrzymała aż trzy nominacje do Oscara: dla obu aktorek, a także za scenariusz.

Niedawno do kin trafił kolejny obraz wyreżyserowany przez Gyllenhaal - wyprodukowana przez Warner Bros. "Panna młoda!", ekscentryczny horror opowiadający historię narzeczonej Frankensteina, w którą ponownie wcieliła się Jessie Buckley.

48-letnia Gyllenhaal pochodzi z filmowej rodziny. Jej rodzicami są scenarzystka i reżyserka Naomi Achs oraz reżyser i poeta Stephen Gyllenhaal. Jej młodszy brat to niezwykle popularny aktor Jake Gyllenhaal.

Wcześniej, przez niemal trzy dekady (debiutowała jako 15-latka), była uznaną aktorką, zdobywając m.in. nominację do Oscara za brawurową kreację w filmie Scotta Coopera "Szalone serce". Do jej najbardziej cenionych kreacji należą te stworzone w filmach: "Sekretarka" (2002), "Mroczny rycerz" (2008), "Przedszkolanka" (2018), czy w świetnym serialu HBO "Kroniki Times Square".

Gyllenhaal jest wszechstronnie wykształconą osobą. Najpierw skończyła prestiżowy college Harvard-Westlake w Los Angeles, z którego przeniosła się do Nowego Jorku, by studiować literaturę i wschodnie religie na Uniwersytecie Columbia. Aktorstwa uczyła się w Royal Academy of Dramatic Art w Londynie.

Począwszy od 2020 roku, poświęca się wyłącznie scenopisarstwu i reżyserii, choć nie wyklucza, że jeśli na horyzoncie pojawi się naprawdę ciekawa propozycja, znów będzie aktorką.

Wenecja hołubi kobiety w roli szefowych jury?

Od wielu lat dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji jest Alberto Barbera. Gdy przez kilku laty pojawiła się fala protestów, wytykających dyrektorowi pomijanie kobiet-reżyserek w Konkursie Głównym, Barbera bronił się wtedy argumentem, że jest ich po prostu znacznie mniej na świecie.

Dość sprytnie za antidotum na ten problem uznał wtedy obsadzanie w roli szefowych Jury Konkursu Głównego festiwalu właśnie zasłużonych dla filmowej branży - reżyserek lub aktorek.

I tak - począwszy od 2017 roku - coraz częściej na czele weneckiego jury faktycznie pojawiają się kobiety. Wcześniej zdarzało się to naprawdę sporadycznie. W 2024 roku funkcję przewodniczącej jury pełniła francuska gwiazda Isabelle Huppert, w 2022 hollywoodzka aktorka Julianne Moore, a dwa lata wcześniej, w 2020 roku była to australijska i również hollywoodzka gigantka Cate Blanchett.

Listę filmów konkursowych ubiegających się o Złotego Lwa tradycyjnie poznamy w lipcu.