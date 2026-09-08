Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Znamy skład jury Konkursu Głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Krzysztof Zanussi na czele Jury Konkursu Głównego w Gdyni
"Dziki, dziki Wschód" - międzynarodowy trailer filmu Jana Holoubka
Źródło wideo: Screen International
Źródło zdj. gł.: FPFF w Gdyni
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Krzysztof Zanussi pokieruje pracami Jury Konkursu Głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Obok reżysera w jury zasiądą aktorka Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, kompozytor Mikołaj Trzaska, autorka zdjęć Ita Zbroniec-Zajt. Festiwal odbędzie się w dniach 21-26 września.

Przewodniczącego Jury Konkursu Głównego - Krzysztofa Zanussiego, jednego z najważniejszych reżyserów współczesnego, polskiego kina przedstawiać nikomu nie trzeba.

Dla porządku przypomnijmy jednak, że był jednym z głównych współtwórców nurtu rodzimej kinematografii zwanego kinem moralnego niepokoju, który w drugiej połowie lat 70. i na początku 80. odegrał rolę kluczową. Dwukrotnego zdobywcę Złotych Lwów wspierać będzie w wyborze laureatów tegorocznej, 51 edycji FPFF w Gdyni mocna ekipa, w której znajdą się: aktorka Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, montażysta Przemysław Chruścielewski, scenografka Jagna Dobesz, autorka zdjęć Ita Zbroniec-Zajt, kompozytor Mikołaj Trzaska oraz producent filmowy Marcin Wierzchosławski.

Festiwal odbędzie w dniach 21-26 września.

Reżyser, producent, wielki erudyta

Kino Krzysztofa Zanussiego od momentu pełnometrażowego debiutu w 1969 roku ("Struktura kryształu") charakteryzowało się stawianiem pytań o etykę, naukę i wiarę. Jego filmy zawsze pełne refleksji, skupiające się na życiu wewnętrznym bohaterów, trudno pomylić z twórczością innych filmowców.

Po sukcesie wspomnianego debiutu w 1972 roku reżyser nakręcił " Iluminację" – jedno ze swoich z najbardziej ikonicznych dzieł, nagrodzone m.in. Złotym Lampartem na festiwalu w Locarno. Cztery lata później powstały "Barwy ochronne" – absolutny klasyk kina moralnego niepokoju, analizujący konformizm i cynizm środowiska akademickiego. Reżyser zdobył wtedy pierwsze Złote Lwy (wówczas Grand Prix) na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (wtedy w Gdańsku). Potem była "Spirala" (1978) – przejmujące studium umierania i strachu przed nieuchronnością losu, uhonorowane Nagrodą Jury Ekumenicznego na Festiwalu w Cannes. Wreszcie w 1980 roku powstał "Constans" - opowieść o młodym człowieku zderzającym się z korupcją i oportunizmem. Przyniósł on Zanussiemu kolejny sukces na Lazurowym Wybrzeżu - Nagrodę Jury.

Wybuch stanu wojennego przerwał powstawanie kolejnych tytułów pod szyldem kina moralnego niepokoju. Nakręcony w 1982 roku na zachodzie "Imperatyw" dramat psychologiczny z ulubioną aktorką reżysera, Mają Komorowską, wyróżniony został Nagrodą Specjalną Jury na MFF w Wenecji.

W 1984 roku powstał bodaj najważniejszy dla międzynarodowej kariery reżysera "Rok spokojnego słońca", nakręcony w koprodukcji polsko-niemiecko-amerykańskiej, nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji. Mai Komorowskiej partnerował tu amerykański gwiazdor Scott Wilson. Obraz był melodramatem wojennym opowiadającym o dojrzałej miłości rodzącej się w zniszczonej powojennej Polsce między Polką i przybyszem zza oceanu. Pokazywał uczucie między dwojgiem ludzi naznaczonych przez historię, samotność i barierę językową.

Późniejsze filmy reżysera nie miały już tej mocy rażenia, co obrazy kręcone u poczatku kariery, mimo że było wśród nich kilka obrazów znakomitych i utytułowanych. Jak choćby nakręcony w 1996 roku "Cwał", czy nade wszystko "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową" (2000) ze świetną kreacją Zbigniewa Zapasiewicza. To opowieść o konfrontacji dojrzałego, cynicznego lekarza z nieuleczalną chorobą i zbliżającą się śmiercią. W jej obliczu, dowiedziawszy się o nieuleczalnym nowotworze, bohater podejmuje próbę "nadrobienia" straconego czasu i staje w obliczu najważniejszych pytań: o sens życia, wiarę i przemijanie. Film zdobył drugie dla Zanussiego Złote Lwy w Gdyni. Do ciekawszych filmów reżysera należy też powstały w 2005 roku tytuł "Persona non grata".

Krzysztof Zanussi, wielki erudyta i czołowy intelektualista wśród rodzimych filmowców, przez dekady był także kierownikiem zespołu artystycznego, a następnie dyrektorem Studia Filmowego "Tor". (Od jego powstania w 1980 roku do likwidacji w 2019 r.) Był producentem m.in. nagrodzonego w Gdyni Złotymi Lwami debiutu Magdaleny Piekorz "Pręgi" czy "Weisera" Wojciecha Marczewskiego.

W latach 1971-83 sprawował urząd wiceprezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Pracował również jako wykładowca m.in. w Łódzkiej Szkole Filmowej i National Film School w Wielkiej Brytanii. Jest autorem kilku książek.

Krzysztof Zanussi na czele Jury Konkursu Głównego w Gdyni
Krzysztof Zanussi na czele Jury Konkursu Głównego w Gdyni
Źródło zdjęcia: FPFF w Gdyni

Nie tylko Konkurs Główny

Przypomnijmy, że w Konkursie Głównym zobaczymy 16 tytułów, z czego aż pięć to debiuty reżyserskie. Szerzej o tych filmach pisaliśmy w materiale lipcowym. Od niedawna znamy też film otwarcia, jakim jest "Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka, współprodukowany przez Warner Bros. Discovery.

Organizatorzy festiwalu podkreślają, że to "najmocniejszy możliwy punkt startowy i murowany hit na skalę międzynarodową". Obraz za moment zresztą zadebiutuje na prestiżowym festiwalu w Toronto, traktowany jako "sprawdzian" przed oscarowym wyścigiem, zwykle wyłaniający też jego przyszłorocznych zwycięzców. Choć akcja filmu dzieje się zimą 1943 roku na polskiej prowincji, nie jest to klasyczny dramat wojenny, a raczej mroczny thriller noir, z intrygą osnutą wokół zaginionego złota i świetnie napisanymi dylematami moralnymi.

Tradycyjnie jednak na FPFF w Gdyni nie tylko Konkurs Główny budzi zainteresowanie widzów, i wymaga obecności jurorów. Coraz większym uznaniem cieszy się organizowany od 2024 roku Konkurs Perspektywy, a pracom konkursowego jury przewodniczyć będzie Dorota Kędzierzawska. Tu na osiem prezentowanych filmów aż siedem to będą debiuty. Konkurs ma na celu pokazanie tytułów, w których twórcy preferują odważne kino autorskie, wyróżniające się oryginalnością. Jego laureat otrzyma Szafirowe Lwy.

Kadr z filmu "Dziki, dziki wschód" w reżyserii Jana Holoubka
Kadr z filmu "Dziki, dziki wschód" w reżyserii Jana Holoubka
Źródło zdjęcia: FPFF w Gdyni

Z kolei jury pod wodzą Sławomira Fabickiego wyłoni zwycięzcę w kategorii "Debiut lub drugi film". Nie mogło też zabraknąć organizowanego od lat Konkursu filmów krótkometrażowych, które ocenią jurorzy na czele z laureatką Oscara, Ewą Braun.

Jak policzyli organizatorzy, goście tegorocznego 51. FPFF w Gdyni będą mogli wybierać aż 421 projekcji filmowych, co średnio daje nam około 70 tytułów do obejrzenia dziennie.

Źródło: FPFF w Gdyni, tvn24.pl
Udostępnij:
Czytaj także:
GettyImages-2294195918
Show Haalanda na Stadionie Smoka. Kiwior bezradny
EUROSPORT
GettyImages-2293698620
Bezlitosny Real. Inter i Zieliński mieli czego żałować
EUROSPORT
central intelligence agency
"Ważna rozmowa" Siemoniaka w siedzibie CIA. Szef agencji wcześniej był w Rosji
Polska
Opóźnienia na lotnisku Londyn Luton
Awaria na lotniskach na Wyspach Brytyjskich. Opóźnienia i tłumy pasażerów
BIZNES
upal woda ochlodzenie AdobeStock_1906117584
IMGW ostrzega przed upałem
METEO
imageTitle
Anglik stracił głowę. Wyładował frustrację na kiju
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Polsce. Kumulacji w Eurojackpot nie udało się rozbić
BIZNES
Julia Przyłębska
Żurek o sprawie Przyłębskiej: kryminał
Polska
pap_20260902_0QS
Jest najlepiej zarabiającym politykiem na świecie. I czeka go podwyżka
BIZNES
Waldemar Żurek
Kim jest pan X? "Widać panikę w Pałacu Prezydenckim"
Kropka nad i
imageTitle
Ruszyła Liga Mistrzów. Aston Villa bez Casha, ale z trzema punktami
EUROSPORT
imageTitle
Zmiany w PKOl nieuniknione. Rutnicki: nowy prezes powinien mieć silny mandat
EUROSPORT
Pożary szaleją niedaleko tureckiej Antalyi
Walczą z ogromnym pożarem. Ewakuowano 250 domów i schronisko dla zwierząt
METEO
imageTitle
Sabalenka w półfinale US Open. Obrończyni tytułu była na krawędzi
EUROSPORT
pap_20240516_0J0
Piotr Niemczyk w areszcie. "Odmówił wykonania kary"
Polska
imageTitle
Ważne zwycięstwo młodych Polek. Mają awans
EUROSPORT
Andrzej Poczobut
"Jeżeli się mylimy, to nie będzie dobrze". Poczobut przed wyjazdem na Białoruś
Polska
Andrzej Poczobut podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy
Dlaczego Poczobut wraca na Białoruś? "Odpowiedź jest prosta: mu to obiecano"
Polska
Sławomir Mentzen
Kto odpowiada za klęskę w Krakowie? Działaczka Nowej Nadziei o roli prezesa
Polska
shutterstock_2512036171
Sankcje na irańskie linie lotnicze. "Niech to będzie ostrzeżeniem"
BIZNES
Policjanci z Orzysza pomogli bielikowi
Nietypowa interwencja policji. "Stój, mistrzu, nie bój się"
METEO
kraków wawel panorama shutterstock_2751511011
Znamy kandydatów na prezydenta Krakowa. Lista
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Reprezentant Polski ma problemy z sercem. Przejdzie zabieg
EUROSPORT
shutterstock_2599808785
Dane o HIV i orientacji. Platforma udostępniała wrażliwe informacje
BIZNES
Konferencja programowa Darii Gosek-Popiołek
Kandydatka Lewicy wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa
WYBORY W KRAKOWIE
Bartosz Bocheńczak podczas festynu w Parku Zaczarowanej Dorożki w Krakowie
Komisja zdecydowała w sprawie kandydata Konfederacji w Krakowie
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Był bliski rezygnacji z gry. Przebił dokonania znanych rodaków
EUROSPORT
Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina zakończona
WARSZAWA
Lindsay Clancy przed sądem
Adwokat Lindsay Clancy z apelem do Trumpa
Świat
Powodzie po ulewach w mieście Yokkaichi w Japonii
Padają rekordy. Wydano alarm najwyższego stopnia
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica