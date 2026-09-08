Kultura i styl Znamy skład jury Konkursu Głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

"Dziki, dziki Wschód" - międzynarodowy trailer filmu Jana Holoubka Źródło wideo: Screen International Źródło zdj. gł.: FPFF w Gdyni

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Przewodniczącego Jury Konkursu Głównego - Krzysztofa Zanussiego, jednego z najważniejszych reżyserów współczesnego, polskiego kina przedstawiać nikomu nie trzeba.

Dla porządku przypomnijmy jednak, że był jednym z głównych współtwórców nurtu rodzimej kinematografii zwanego kinem moralnego niepokoju, który w drugiej połowie lat 70. i na początku 80. odegrał rolę kluczową. Dwukrotnego zdobywcę Złotych Lwów wspierać będzie w wyborze laureatów tegorocznej, 51 edycji FPFF w Gdyni mocna ekipa, w której znajdą się: aktorka Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, montażysta Przemysław Chruścielewski, scenografka Jagna Dobesz, autorka zdjęć Ita Zbroniec-Zajt, kompozytor Mikołaj Trzaska oraz producent filmowy Marcin Wierzchosławski.

Festiwal odbędzie w dniach 21-26 września.

Reżyser, producent, wielki erudyta

Kino Krzysztofa Zanussiego od momentu pełnometrażowego debiutu w 1969 roku ("Struktura kryształu") charakteryzowało się stawianiem pytań o etykę, naukę i wiarę. Jego filmy zawsze pełne refleksji, skupiające się na życiu wewnętrznym bohaterów, trudno pomylić z twórczością innych filmowców.

Po sukcesie wspomnianego debiutu w 1972 roku reżyser nakręcił " Iluminację" – jedno ze swoich z najbardziej ikonicznych dzieł, nagrodzone m.in. Złotym Lampartem na festiwalu w Locarno. Cztery lata później powstały "Barwy ochronne" – absolutny klasyk kina moralnego niepokoju, analizujący konformizm i cynizm środowiska akademickiego. Reżyser zdobył wtedy pierwsze Złote Lwy (wówczas Grand Prix) na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (wtedy w Gdańsku). Potem była "Spirala" (1978) – przejmujące studium umierania i strachu przed nieuchronnością losu, uhonorowane Nagrodą Jury Ekumenicznego na Festiwalu w Cannes. Wreszcie w 1980 roku powstał "Constans" - opowieść o młodym człowieku zderzającym się z korupcją i oportunizmem. Przyniósł on Zanussiemu kolejny sukces na Lazurowym Wybrzeżu - Nagrodę Jury.

Wybuch stanu wojennego przerwał powstawanie kolejnych tytułów pod szyldem kina moralnego niepokoju. Nakręcony w 1982 roku na zachodzie "Imperatyw" dramat psychologiczny z ulubioną aktorką reżysera, Mają Komorowską, wyróżniony został Nagrodą Specjalną Jury na MFF w Wenecji.

W 1984 roku powstał bodaj najważniejszy dla międzynarodowej kariery reżysera "Rok spokojnego słońca", nakręcony w koprodukcji polsko-niemiecko-amerykańskiej, nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji. Mai Komorowskiej partnerował tu amerykański gwiazdor Scott Wilson. Obraz był melodramatem wojennym opowiadającym o dojrzałej miłości rodzącej się w zniszczonej powojennej Polsce między Polką i przybyszem zza oceanu. Pokazywał uczucie między dwojgiem ludzi naznaczonych przez historię, samotność i barierę językową.

Późniejsze filmy reżysera nie miały już tej mocy rażenia, co obrazy kręcone u poczatku kariery, mimo że było wśród nich kilka obrazów znakomitych i utytułowanych. Jak choćby nakręcony w 1996 roku "Cwał", czy nade wszystko "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową" (2000) ze świetną kreacją Zbigniewa Zapasiewicza. To opowieść o konfrontacji dojrzałego, cynicznego lekarza z nieuleczalną chorobą i zbliżającą się śmiercią. W jej obliczu, dowiedziawszy się o nieuleczalnym nowotworze, bohater podejmuje próbę "nadrobienia" straconego czasu i staje w obliczu najważniejszych pytań: o sens życia, wiarę i przemijanie. Film zdobył drugie dla Zanussiego Złote Lwy w Gdyni. Do ciekawszych filmów reżysera należy też powstały w 2005 roku tytuł "Persona non grata".

Krzysztof Zanussi, wielki erudyta i czołowy intelektualista wśród rodzimych filmowców, przez dekady był także kierownikiem zespołu artystycznego, a następnie dyrektorem Studia Filmowego "Tor". (Od jego powstania w 1980 roku do likwidacji w 2019 r.) Był producentem m.in. nagrodzonego w Gdyni Złotymi Lwami debiutu Magdaleny Piekorz "Pręgi" czy "Weisera" Wojciecha Marczewskiego.

W latach 1971-83 sprawował urząd wiceprezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Pracował również jako wykładowca m.in. w Łódzkiej Szkole Filmowej i National Film School w Wielkiej Brytanii. Jest autorem kilku książek.

Krzysztof Zanussi na czele Jury Konkursu Głównego w Gdyni Źródło zdjęcia: FPFF w Gdyni

Nie tylko Konkurs Główny

Przypomnijmy, że w Konkursie Głównym zobaczymy 16 tytułów, z czego aż pięć to debiuty reżyserskie. Szerzej o tych filmach pisaliśmy w materiale lipcowym. Od niedawna znamy też film otwarcia, jakim jest "Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka, współprodukowany przez Warner Bros. Discovery.

Organizatorzy festiwalu podkreślają, że to "najmocniejszy możliwy punkt startowy i murowany hit na skalę międzynarodową". Obraz za moment zresztą zadebiutuje na prestiżowym festiwalu w Toronto, traktowany jako "sprawdzian" przed oscarowym wyścigiem, zwykle wyłaniający też jego przyszłorocznych zwycięzców. Choć akcja filmu dzieje się zimą 1943 roku na polskiej prowincji, nie jest to klasyczny dramat wojenny, a raczej mroczny thriller noir, z intrygą osnutą wokół zaginionego złota i świetnie napisanymi dylematami moralnymi.

Tradycyjnie jednak na FPFF w Gdyni nie tylko Konkurs Główny budzi zainteresowanie widzów, i wymaga obecności jurorów. Coraz większym uznaniem cieszy się organizowany od 2024 roku Konkurs Perspektywy, a pracom konkursowego jury przewodniczyć będzie Dorota Kędzierzawska. Tu na osiem prezentowanych filmów aż siedem to będą debiuty. Konkurs ma na celu pokazanie tytułów, w których twórcy preferują odważne kino autorskie, wyróżniające się oryginalnością. Jego laureat otrzyma Szafirowe Lwy.

Kadr z filmu "Dziki, dziki wschód" w reżyserii Jana Holoubka Źródło zdjęcia: FPFF w Gdyni

Z kolei jury pod wodzą Sławomira Fabickiego wyłoni zwycięzcę w kategorii "Debiut lub drugi film". Nie mogło też zabraknąć organizowanego od lat Konkursu filmów krótkometrażowych, które ocenią jurorzy na czele z laureatką Oscara, Ewą Braun.

Jak policzyli organizatorzy, goście tegorocznego 51. FPFF w Gdyni będą mogli wybierać aż 421 projekcji filmowych, co średnio daje nam około 70 tytułów do obejrzenia dziennie.