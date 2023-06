Zmiany w "Dzień Dobry TVN". Z programu odchodzi pięcioro prowadzących

"Kończymy kolejny sezon 'Dzień Dobry TVN'. Z całego serca dziękujemy naszym dotychczasowym prowadzącym Ani Kalczyńskiej, Andrzejowi Sołtysikowi, Małgosi Ohme za wspaniałą współpracę, ich profesjonalizm, uśmiech, otwartość na drugiego człowieka. To wyjątkowa przygoda, która połączyła wszystkich w naszej redakcji. Jesteśmy im wdzięczni za każdy dzień spędzony wspólnie przy pracy nad programem. (...) to dzięki Wam widzowie rozpoczynali poranki z energią i uśmiechem”, czytamy na instagramowym profilu "Dzień Dobry TVN" . Od jutra w ramówce pojawi się "Dzień Dobry Wakacje".

Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzą nowe programy

Jak zapowiada redakcja na część odchodzących prowadzących czekają nowe wyzwania w stacji. "Wiemy, że zmiany nie są łatwe, wywołują dużo emocji, które szanujemy. Równocześnie otwierają nowe drzwi, dlatego już dziś trzymamy kciuki za Agnieszkę Woźniak-Starak, na którą czeka kolejny projekt w naszej stacji oraz rola prowadzącej podczas najważniejszych wydarzeń telewizyjnych" - napisano w poście. Nowy projekt dostanie też Małgorzata Rozenek-Majdan. "Małgosi Rozenek-Majdan w imieniu całej redakcji życzymy kolejnych zawodowych sukcesów. Bardzo dziękujemy za czas spędzony z nami w "Dzień Dobry TVN". Już wkrótce poinformujemy o jej nowym programie" - czytamy w oświadczeniu. Woźniak-Starak i Rozenek-Majdan to prezenterki związane z TVN od wielu lat. Pierwsza trafiła do stacji w 2013 roku. Prowadziła m.in. "Amerykę Express", "Na językach", programy w TVN Style i TVN 7. Po tragicznej śmierci męża Piotra, w sierpniu 2019 roku, odeszła z pracy. Wróciła rok później, właśnie do "Dzień Dobry TVN", prowadziła wydania w parze z Ewą Drzyzgą. "Zawsze powtarzam, że lubię zmiany, a to sporo w życiu ułatwia. Wszystkich, którzy próbowali się do mnie dzisiaj dodzwonić, bardzo przepraszam, ale to był wyjątkowo intensywny wieczór. I piękny również", napisała w social mediach.