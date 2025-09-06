Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Złoty Lew 2025. Ceremonia zamknięcia 82. MFF w Wenecji

MFF w Wenecji 2025
"Bugonia" reż. Yorgos Lanthimos
Źródło: La Biennale di Venezia 2025
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji zbliża się ku końcowi. Przewodniczący tegorocznego jury Konkursu Głównego Alexander Payne ogłosi w sobotni wieczór tytuł filmu, który zdobył Złotego Lwa.
Kluczowe fakty:
  • W sobotni wieczór poznamy nagrodzone filmy i twórców 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.
  • Nagrody wręczy między innymi przewodniczący tegorocznego jury Konkursu Głównego Alexander Payne.
  • W ciągu ostatnich 10 dni Wenecja wypełniła się tłumem największych hollywoodzkich gwiazd, tuzami światowego kina, ale też młodymi twórcami.

82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji dobiega końca. W tegorocznym Konkursie Głównym znalazło się 21 filmów, w tym te, wyreżyserowane między innymi przez: Kaouther Ben Hanię, Yorgosa Lanthimosa, Jima Jarmuscha, Paolo Sorrentino, Gianfranca Rosiego, Noah Baumbacha, Kathryn Bigelow, Oliviera Assayasa czy Francoisa Ozona.

Chociaż dotychczas weneckie święto kina było dotychczas uznawane za najbardziej apolityczny festiwal w gronie "Wielkiej Piątki" - najważniejszych i najbardziej prestiżowych tego typu wydarzeń na świecie - to w ciągu ostatnich 10 dni polityka wielokrotnie przyćmiewała kino. Także za sprawą samych konkursowych filmów, w których nie brakowało nawiązań do bieżących wydarzeń.

Właśnie pojawiły się nowe informacje ()

Alexander Payne przewodniczącym jury Konkursu Głównego

Filmy tegorocznej edycji Konkursu Głównego oceniło jury pod przewodnictwem wybitnego amerykańskiego filmowca Alexandra Payne'a ("Spadkobiercy", "Bezdroża", "Nebraska" czy "Przesilenie zimowe").

Przybycie jury Konkursu Głównego
Źródło: Reuters

W skład jury weszli również:

  • Stéphane Brizé - ceniony francuski filmowiec i aktor, twórca między innymi "Mademoiselle Chambon", "Miary człowieka", "Na wojnie" czy "Innego świata";
  • Maura Delpero - włoska filmowczyni, zdobywczyni Srebrnego Lwa - Wielkiej Nagrody Jury MFF w Wenecji 2024 za "Drogę do Vermiglio";
  • Cristian Mungiu - rumuński filmowiec, twórca słynnego dramatu "4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni", docenionego Złotą Palmą Cannes 2007;
  • Mohammad Rasoulof - jeden z najwybitniejszych współczesnych filmowców irańskich, twórca między innymi "Zło nie istnieje", nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem Berlinale 2020;
  • Fernanda Torres - legendarna aktorka i pisarka brazylijska; nominowana między innymi do Oscara za główną rolę w filmie "Wciąż tu jestem" (reż. Walter Salles)
  • Zhao Tao - chińska aktorka, której międzynarodowy rozgłos przyniosły role w takich filmach jak "Martwa natura", "Nazywam się Li" czy "Najczystszy jest popiół".
Wenecja stolicą kina. Cała rozmowa z Tomaszem-Marcinem Wroną
Źródło: TVN24 BiS, Reuters

Filmy z szansą na Złotego Lwa

W ramach oficjalnego programu tegorocznej edycji MFF w Wenecji światowe premiery miało 91 filmów pełnometrażowych. Jeszcze przed inauguracją festiwalu organizatorzy przekazali, że w tym roku zgłoszonych zostało 4580 tytułów, z czego 1936 produkcje pełnometrażowe. 

Szansę na nagrody w Konkursie Głównym mają:

  • "Sawt al-Hind Rajab" (reż. Kaouther Ben Hania)
  • "Elisa" (reż. Leonardo Di Costanzo)
  • "À pied d'œuvre" (reż. Valérie Donzelli),
  • "Father Mother Sister Brother" (reż. Jim Jarmusch),
  • "The Smashing Machine" (reż. Benny Safdie),
  • "Nühai" (reż. Shu Qi),
  • "Sotto le nuvole" (reż. Gianfranco Rosi),
  • "Un Film Fatto per Bene" (reż. Franco Maresco),
  • "Bugonia" (reż. Yorgos Lanthimos),
  • "Duse" (reż. Pietro Marcello),
  • "Frankenstein" (reż. Guillermo del Toro),
  • "La grazia" (reż. Paolo Sorrentino), "Dom pełen dynamitu" (reż. Kathryn Bigelow),
  • "Jay Kelly" (reż. Noah Baumbach),
  • "Eojjeolsuga eobsda" (reż. Park Chan Wook),
  • "Arva" (reż. Laszlo Nemes),
  • "Stille Freundin" (reż. Ildiko Enyedi),
  • "Obcy" (reż. Franocis Ozon),
  • "Ri Gua Zhong Tian" (reż. Shangjun Cai),
  • "The Testament of Ann Lee" (reż. Mona Fastvold),
  • "Le mage du Kremlin" (reż. Olivier Assayas).
Rusza światowe święto kina. Nie brakuje polskich akcentów 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rusza światowe święto kina. Nie brakuje polskich akcentów 

Tomasz-Marcin Wrona

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ETTORE FERRARI

Udostępnij:
TAGI:
KinoWenecjaFestiwaleHollywoodFilm
Czytaj także:
Do zdarzenia doszło w miejscowości Majdan-Sielec
Lubelskie. Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole
Najnowsze
Policja zatrzymała go w ciągu godziny (zdjęcie ilustracyjne)
Atak "ostrym narzędziem" w parku. 17-latek usłyszał zarzut
Olsztyn
Mgły
Mgły spowiją część kraju. Pogoda na jutro
METEO
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Wyjące syreny w Warszawie. Znamy powody
Najnowsze
0609N111XST ZAJA SUPERWIZJER DLUGA -0008
"Afera zaprojektowana na najwyższych piętrach warszawskich wieżowców"
Polska
Narodowe Czytanie poezji Jana Kochanowskiego z parą prezydencką
Ich pierwsze czytanie. Tak poszło
Polska
pelnia krwawy ksiezyc AdobeStock_505494103_1
W niedzielę czeka nas spektakularne zjawisko
METEO
Chłopca potrącił autobus
Wyciągnęli pięciolatka spod autobusu. Zmarł
Kraków
imageTitle
Dobre wieści przed meczem z Finlandią
EUROSPORT
imageTitle
Uciekinier dowiózł zwycięstwo. Siódmy triumf ekipy UAE
EUROSPORT
Burzowy dzień
Gdzie jest burza? Grzmi na Mazowszu
METEO
imageTitle
Wyeliminowały Polki, zagrają o mistrzostwo świata
EUROSPORT
imageTitle
Geniusz Verstappena. Pole position z najszybszym kółkiem w historii Monzy
EUROSPORT
Policja: kierowca po wypadku próbował odjechać, zatrzymali go świadkowie
Śmiertelnie potrącił rowerzystę, próbował odjechać
WARSZAWA
Pożar nieopodal Jurupa Valley w Kalifornii objął ponad 160 hektarów
Pożar trawi Kalifornię. Zarządzono ewakuację
METEO
Pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach
"Te wydarzenia kończą dekadę straconych szans"
Polska
imageTitle
Zryw na nic. Kowalski bez awansu do Northern Ireland Open
Najnowsze
2025-09-05T115637Z_1_LWD245205092025RP1_RTRWNEV_C_2452-ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-STRIKE-MOMENT-0002
Izrael wzywa mieszkańców Gazy do ewakuacji
Świat
Wypadek karetki pogotowia
Karetka dachowała, dwaj ratownicy w szpitalu
Wrocław
Członkowie Gwardii Narodowej opuszczają DC Armory w Waszyngtonie
Nowy plan obronny Pentagonu przyniesie "wielką zmianę"
Świat
imageTitle
Polacy poznali potencjalnych rywali w ćwierćfinale EuroBasketu
EUROSPORT
shutterstock_1263329617
Drugi najwyższy wynik w historii. Olbrzymia kumulacja.
BIZNES
Słonecznie i gorąco
Wyż przejmie stery, ale nie na długo. Pogoda na pięć dni
METEO
Szczecin. Fontanna w pianie
Fontanna pełna piany. "Kosztowny żart"
Szczecin
V2-SIKORSKI-NAWROCKI
Nawrocki zaprosił Sikorskiego na rozmowę. Szef dyplomacji ma pytanie
Polska
Fałszywe obrazy prawdziwej wojny, czyli jak AI przerabia historię
Wyglądają jak żywi. Nigdy nie istnieli
Świat
Ulewy, nawałnica
Ulewy, burze i skwar. IMGW ostrzega
METEO
Łomianki
Wygląda jak pomost lub łódź. Wisła odsłoniła kolejną konstrukcję
WARSZAWA
imageTitle
Mało czasu na odpoczynek, ale Polacy wierzą w awans. "Jest energia"
EUROSPORT
48 min
pc
Oddychamy trucizną, choć jej nie widać. Pozywają państwo
Rozmowy o końcu świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica