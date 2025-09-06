Złoty Lew 2025. Ceremonia zamknięcia 82. MFF w Wenecji

"Bugonia" reż. Yorgos Lanthimos Źródło: La Biennale di Venezia 2025

Kluczowe fakty: W sobotni wieczór poznamy nagrodzone filmy i twórców 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Nagrody wręczy między innymi przewodniczący tegorocznego jury Konkursu Głównego Alexander Payne.

W ciągu ostatnich 10 dni Wenecja wypełniła się tłumem największych hollywoodzkich gwiazd, tuzami światowego kina, ale też młodymi twórcami.

82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji dobiega końca. W tegorocznym Konkursie Głównym znalazło się 21 filmów, w tym te, wyreżyserowane między innymi przez: Kaouther Ben Hanię, Yorgosa Lanthimosa, Jima Jarmuscha, Paolo Sorrentino, Gianfranca Rosiego, Noah Baumbacha, Kathryn Bigelow, Oliviera Assayasa czy Francoisa Ozona.

Chociaż dotychczas weneckie święto kina było dotychczas uznawane za najbardziej apolityczny festiwal w gronie "Wielkiej Piątki" - najważniejszych i najbardziej prestiżowych tego typu wydarzeń na świecie - to w ciągu ostatnich 10 dni polityka wielokrotnie przyćmiewała kino. Także za sprawą samych konkursowych filmów, w których nie brakowało nawiązań do bieżących wydarzeń.

Alexander Payne przewodniczącym jury Konkursu Głównego

Filmy tegorocznej edycji Konkursu Głównego oceniło jury pod przewodnictwem wybitnego amerykańskiego filmowca Alexandra Payne'a ("Spadkobiercy", "Bezdroża", "Nebraska" czy "Przesilenie zimowe").

W skład jury weszli również:

Stéphane Brizé - ceniony francuski filmowiec i aktor, twórca między innymi "Mademoiselle Chambon", "Miary człowieka", "Na wojnie" czy "Innego świata";

Maura Delpero - włoska filmowczyni, zdobywczyni Srebrnego Lwa - Wielkiej Nagrody Jury MFF w Wenecji 2024 za "Drogę do Vermiglio";

Cristian Mungiu - rumuński filmowiec, twórca słynnego dramatu "4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni", docenionego Złotą Palmą Cannes 2007;

Mohammad Rasoulof - jeden z najwybitniejszych współczesnych filmowców irańskich, twórca między innymi "Zło nie istnieje", nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem Berlinale 2020;

Fernanda Torres - legendarna aktorka i pisarka brazylijska; nominowana między innymi do Oscara za główną rolę w filmie "Wciąż tu jestem" (reż. Walter Salles)

Zhao Tao - chińska aktorka, której międzynarodowy rozgłos przyniosły role w takich filmach jak "Martwa natura", "Nazywam się Li" czy "Najczystszy jest popiół".

Filmy z szansą na Złotego Lwa

W ramach oficjalnego programu tegorocznej edycji MFF w Wenecji światowe premiery miało 91 filmów pełnometrażowych. Jeszcze przed inauguracją festiwalu organizatorzy przekazali, że w tym roku zgłoszonych zostało 4580 tytułów, z czego 1936 produkcje pełnometrażowe.

Szansę na nagrody w Konkursie Głównym mają:

"Sawt al-Hind Rajab" (reż. Kaouther Ben Hania)

"Elisa" (reż. Leonardo Di Costanzo)

"À pied d'œuvre" (reż. Valérie Donzelli),

"Father Mother Sister Brother" (reż. Jim Jarmusch),

"The Smashing Machine" (reż. Benny Safdie),

"Nühai" (reż. Shu Qi),

"Sotto le nuvole" (reż. Gianfranco Rosi),

"Un Film Fatto per Bene" (reż. Franco Maresco),

"Bugonia" (reż. Yorgos Lanthimos),

"Duse" (reż. Pietro Marcello),

"Frankenstein" (reż. Guillermo del Toro),

"La grazia" (reż. Paolo Sorrentino), "Dom pełen dynamitu" (reż. Kathryn Bigelow),

"Jay Kelly" (reż. Noah Baumbach),

"Eojjeolsuga eobsda" (reż. Park Chan Wook),

"Arva" (reż. Laszlo Nemes),

"Stille Freundin" (reż. Ildiko Enyedi),

"Obcy" (reż. Franocis Ozon),

"Ri Gua Zhong Tian" (reż. Shangjun Cai),

"The Testament of Ann Lee" (reż. Mona Fastvold),

"Le mage du Kremlin" (reż. Olivier Assayas).