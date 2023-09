Złote Lwy 2023 dla filmu "Kos". Laureaci 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przeszedł do historii. W sobotę w gdyńskim Teatrze Muzycznym odbyła się gala zamknięcia festiwalu, podczas której wręczono nagrody - w tym tę najważniejszą, Złote Lwy . Główne trofeum trafiło do tegorocznego faworyta, czyli do filmu Pawła Maślony "Kos". Nagrodzeni zostali także Piotr Kmiecik za montaż oraz Aneta Brzozowska za charakteryzację do tego filmu. Natomiast Robert Więckiewicz uhonorowany został w kategorii drugoplanowa rola męska.

Drugą co do ważności nagrodę - Srebrne Lwy - otrzymał film Olgi Chajdas "Imago". Współtwórczyni scenariusza, grająca główną rolę Lena Góra, nagrodzona została w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca.

48. FPFF w Gdyni. "Doppelgänger. Sobowtór" wielokrotnie doceniony

48. FPFF w Gdyni. Lista nagrodzonych

Złote Lwy - "Kos" reż. Paweł Maślona Srebrne Lwy - "Imago" reż. Olga Chajdas Nagroda Specjalna Jury - DK Welchman i Hugh Welchman "Chłopi" Reżyseria - Jan Holoubek "Doppelgänger. Sobowtór" Główna Rola Męska - Artur Paczesny "Tyle co nic" Główna Rola Kobieca - Lena Góra "Imago" Olgi Chajdas Scenariusz - Grzegorz Dębowski "Tyle co nic" Zdjęcia - Bartłomiej Kaczmarek "Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka Muzyka - Andrzej Smolik "Imago" reż. Olga Chajdas Drugoplanowa Rola Kobieca - Kinga Preis "Święto ognia" oraz Agnieszka Kwietniewska "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego Drugoplanowa Rola Męska - Tomasz Schuchardt "Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka oraz Robert Więckiewicz "Kos" Pawła Maślony Złoty Pazur w kategorii Inne Spojrzenia - "Tyle co nic" w reż. Grzegorza Dębowskiego Montaż - Piotr Kmiecik "Kos" reż. Paweł Maślona Dźwięk - Marcin Lenarczyk "Sny pełne dymu" reż. Dorota Kędzierzawska Scenografia - Marek Warszewski "Doppelgänger. Sobowtór" reż. Jan Holoubek Kostiumy - Weronika Orlińska "Doppelgänger. Sobowtór" reż. Jan Holoubek Charakteryzacja - Aneta Brzozowska "Kos" w reż. Paweł Maślona Profesjonalny Debiut Aktorski - Paulina Pytlak "Święto ognia" reż. Kinga Dębska Debiut Reżyserski lub Drugi Film - Grzegorz Dębowski "Tyle co nic" Platynowe Lwy - Allan Starski Nagroda Publiczności - "Chłopi" reż. DK Welchman, Hugh Welchman Najlepszy Film Krótkometrażowy - "Warszawa, Holandia" reż. Ming-Wei Chaing Najlepszy Film Mikrobudżetowy - "Ultima Thule" reż. Klaudiusz Rostowski