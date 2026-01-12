Logo strona główna
Kultura i styl

Sukces Andersona, kilka niespodzianek i świetna prowadząca. Złote Globy 2026 w pigułce

|
Twórcy filmu "Jedna bitwa po drugiej"
"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zapowiedź
Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska
Złote Globy 2026 za nami. Cztery statuetki trafiły do twórców filmu "Jedna bitwa po drugiej". Tyle samo zdobył miniserial "Dojrzewanie". W kategoriach aktorskich docenieni zostali między innymi Timothee Chalamet, Jessie Buckley, Teyana Taylor oraz Stellan Skarsgard. Oto Złote Globy 2026 w pigułce.
Kluczowe fakty:
  • 83. ceremonię Złotych Globów poprowadziła komiczka Nikki Glaser.
  • W najważniejszych kategoriach tryumfowały filmy: "Jedna bitwa po drugiej", "Hamnet", "Tajny agent" oraz "Grzesznicy".
  • Cztery statuetki zdobył miniserial "Dojrzewanie", a po dwie statuetki trafiły do "The Pitt" oraz satyry "Studio".
  • Tu znajdziesz pełną listę nagrodzonych i nominowanych.

Złote Globy 2026 rozdane. 83. ceremonia wręczenia tych nagród zapisze się w pamięci przede wszystkim przede wszystkim bardzo ciekawym, niekoniecznie oczywistym werdyktem w kategoriach filmowych. Nagroda dla najlepszego filmu trafiła do twórców "Jednej bitwy po drugiej" (komedia/musical) oraz "Hamnet" (dramat) w reżyserii Chloe Zhao. O ile ten pierwszy tytuł był faworytem, to w kategorii najlepszy film dramatyczny wielu wskazywało na "Grzeszników" Ryana Cooglera.

Wielka noc Paula Thomasa Andersona na Złotych Globach

Jeden z najciekawszych twórców amerykańskiego współczesnego kina autorskiego Paul Thomas Anderson wygrał wszystko, co miał tej nocy do wygrania. Jako jeden z trzech głównych producentów "Jednej bitwy po drugiej" otrzymał statuetkę w kategorii najlepszy film - komedia/musical. Indywidualnie na scenę wychodził jeszcze, żeby odebrać Złote Globy w kategoriach najlepsza reżyseria oraz najlepszy scenariusz. I tu znowu lekkie zaskoczenie, ponieważ jako faworyta wskazywano także Cooglera za "Grzeszników".

Czwartą statuetkę dla "Jednej bitwy po drugiej" zdobyła Teyana Taylor w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Taki werdykt również okazał się dość niespodziewany, ponieważ wielu wskazywało Amy Madigan ("Zniknięcia") jako najmocniejszą w tej kategorii.

Złote Globy. Niespodzianki w kategoriach aktorskich

Złoty Glob dla Taylor nie był jedyną niespodzianką w kategoriach aktorskich, szczególnie tych filmowych. W kategorii najlepszy aktor drugoplanowy zwyciężył Stellan Skarsgard za rolę w "Wartości sentymentalnej" Joachima Triera. Legendarny Szwed odbierał statuetkę, nie kryjąc zaskoczenia.

Równie sporym zaskoczeniem okazała się wygrana brazylijskiego aktora Wagnera Maury, gwiazdora filmu "Tajny agent", który pokonał mocną konkurencję w kategorii najlepszy aktor w filmie dramatycznym. A przy okazji zapisał się w historii tych wyróżnień jako pierwszy Brazylijczyk doceniony Złotym Globem w tej kategorii. Natomiast sam film "Tajny agent" w reżyserii Klebera Mendoncy Filho nagrodzony został w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. I tu kolejne zaskoczenie, ponieważ wielu wskazywało dwa inne canneńskie filmy jako mocniejszych faworytów: "To był zwykły przypadek" w reżyserii Jafara Panahiego (Francja) lub "Wartość sentymentalna" Triera (Norwegia).

Rozdanie w pozostałych trzech aktorskich kategoriach filmowych odbyło się zgodnie z przewidywaniami. Nominowany po raz piąty Timothee Chalamet tym razem został nagrodzony za fenomenalną rolę w filmie Josha Safdiego "Wielki Marty" (najlepszy aktor w filmie komediowym/musicalu). Dziękując za nagrodę, zwrócił uwagę, że wcześniejsze nominacje nie zmieniły się w statuetki, co sprawia, że ta wygrana jest jeszcze słodsza. Zgodnie z przewidywaniami w kategorii najlepsza aktorka w komedii/musicalu zwyciężyła zachwycająca Rose Byrne za rolę w filmie "Kopnęłabym cię, gdybym miała nogi". Natomiast w kategorii najlepsza aktorka w filmie dramatycznym Złoty Glob zdobyła Jessie Buckley za poruszającą postać w filmie "Hamnet".

Wagner Maura (najlepszy aktor w filmie dramatycznym)
Amy Poehler (najlepszy podcast)
Rose Byrne (najlepsza aktorka w filmie komediowym/musicalu)
Jean Smart (najlepsza aktorka w serialu komediowym)
Twórcy "K-popowe łowczynie demonów" (najlepszy pełnometrażowy film animowany)
Stephen Graham (najlepszy aktor - miniserial)
Twórcy "Hamnet" (najlepszy film - dramat)
Erin Doherty (najlepsza aktorka drugoplanowa - telewizja)
"Grzesznicy" z "nagrodą pocieszenia"

Chociaż jeden z najlepszych horrorów ostatnich dekad - "Grzesznicy" Cooglera - nie zdobył statuetki w kategorii najlepszy film dramatyczny, to jego twórcy trochę "na pocieszenie" docenieni zostali w kategorii osiągnięcie kinowe i w box office.

Ale to nie wszystko. Drugi Złoty Glob w swojej karierze otrzymał szwedzki kompozytor Ludwig Göransson, który skomponował muzykę do filmu Cooglera. I wydaje się, że Göransson nie ma sobie równych w tegorocznym sezonie nagród filmowych. Szkoda tylko, że producenci transmisji telewizyjnej gali nie znaleźli dla niego miejsca antenowego. Szwed odebrał nagrodę, gdy telewizyjna publiczność oglądała reklamy. Trochę to niesmaczne. Szczególnie że w tym roku pojawiła się nowa kategoria - najlepszy podcast - i na nią czas antenowy się znalazł.

Złote Globy 2026 - gwiazdy na czerwonym dywanie
Jennifer Lawrence
Lisa Ann Walter
Parker Posey
Natasha Lyonne
Renate Reinsve
Bella Ramsey
Chase Infiniti
Ashton Kutcher i Mila Kunis
Amanda Seyfried
Ariana Grande
Odessa A'zion
Oscar Isaac
Julia Roberts
Claire Danes i Daniel Pearle
Inga Ibsdotter Lilleaas
John Krasinski i Emily Blunt
Orlando Bloom
Kristen Bell
Niki Glaser
Elle Fanning i Gus Wenner
Minnie Driver
Adam Scott i Naomi Scott
Natasha Rothwell
Ayo Edebiri
Omar Apollo
Adam Brody i Leighton Meester
Mark Ruffalo i Sunrise Coigney
Jennifer Garner
Paul W. Downs
Gabriel Leone
Robin Wright
Rei Ami
Kleber Mendonca Filho i Emilie Lesclaux
Selena Gomez
Wanda Sykes
Brittany Snow
Alicia Silverstone
Park Chan Wook
Olandria Carthen
Wunmi Mosaku
Li Jun Li
Laufey
Miles Caton
Tessa Thompson
Wanda Sykes
Nikki Glaser
Kathy Bates
Hudson Williams
Maggie O'Farrell
Piper Curda
Ollie Muhl
Liza Marshall
Damson Idris
Scott Evans
Stephen Graham i Hannah Walters
Zoey Deutch
Colman Domingo
Amy Madigan
Ugo Bienvenu
Kumail Nanjiani i Emily V. Gordon
Yvette Nicole Brown
Snoop Dogg
Glen Powell
Olandria Carthen
Paul W. Downs
Gabriel Leone
Robin Wright
Rei Ami
Kleber Mendonca Filho i Emilie Lesclaux
Selena Gomez
Wanda Sykes
Brittany Snow
Alicia Silverstone
Park Chan Wook
Wunmi Mosaku
Li Jun Li
Laufey
Miles Caton
Tessa Thompson
Wanda Sykes
Nikki Glaser
Kathy Bates
Hudson Williams
Maggie O'Farrell
Piper Curda
Ollie Muhl
Liza Marshall
Damson Idris
Scott Evans
Stephen Graham i Hannah Walters
Zoey Deutch
Colman Domingo
Amy Madigan
Ugo Bienvenu
Kumail Nanjiani i Emily V. Gordon
Yvette Nicole Brown
Snoop Dogg
Glen Powell
Serialowo (prawie) bez zaskoczeń

W kategoriach telewizyjnych w zasadzie zaskoczeń nie było poza tym, że najlepszą aktorką w serialu dramatycznym została Rhea Seehorn za rolę w "Jedynej". Nominowana była po raz pierwszy. Nie kryła ani zaskoczenia, ani ogromnej radości. Drugą niespodzianką dla wielu może być wygrana Michelle Williams (najlepsza aktorka w miniserialu) za rolę w "Kwestii seksu i śmierci".

Po wielkim tryumfie podczas rozdania nagród Emmy 2025, twórcy miniserialu "Dojrzewanie" po raz kolejny wygrali wszystko, co było do wygrania. Docenieni zostali Stephen Graham (najlepszy aktor w miniserialu), Owen Cooper (najlepszy aktor drugoplanowy w serialu) oraz Erin Doherty (najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu). Sam tytuł zwyciężył w kategorii najlepszy miniserial, antologia lub film telewizyjny. Warto dodać, że 16-letni Cooper został najmłodszym zdobywcą Złotego Globu w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w produkcji telewizyjnej.

Zgodnie z przewidywaniami, najlepszym serialem komediowym/musicalem został hit współtworzony przez Setha Rogena "Studio", a sam Rogen sięgnął po statuetkę w kategorii najlepszy aktor (komedia/musical). W kategorii najlepsza aktorka w serialu komediowym/musicalu po raz trzeci doceniona została Jean Smart za wybitną rolę w hicie "Hacks".

Dwie statuetki trafiły w ręce twórców "The Pitt". Sama produkcja została uznana za najlepszy serial dramatyczny, a grający w nim główną rolę Noah Wyle doceniony został w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym.

Martyna Nowosielska-Krassowska

Nikki Glaser nigdy za dużo

Po świetnym ubiegłorocznym debiucie po raz drugi zobaczyliśmy komiczkę Nikki Glaser w roli gospodyni wieczoru. Warto też dodać, że Glaser pozostaje jedyną kobietą, która może pochwalić się solowym poprowadzeniem złotoglobowych ceremonii. Wcześniej organizatorzy, jeśli już zapraszali komiczki do tej roli, to w duetach bądź w towarzystwie mężczyzn.

Glaser i w tym roku nie brała jeńców od pierwszej chwili na scenie. - Witamy na 83. ceremonii wręczenia Złotych Globów, bez wątpienia najważniejszej rzeczy, która dzieje się obecnie na świecie - przywitała się z publicznością.

W monologu otwierającym galę Glaser nawiązała do publikacji akt sprawy Epsteina, przyznając Departamentowi Sprawiedliwość Złoty Glob za najlepszy montaż. Zażartowała z faktu, że Leonardo DiCaprio zasłynął z nawiązywania relacji romantycznych ze znacznie młodszymi kobietami, po czym przeprosiła. - Niczego o tobie nie wiemy, weź się chłopie trochę otwórz - dodała, żartując, że najbardziej aktualny wywiad z aktorem pochodzi z 1991 roku, gdy wyznał, że jego ulubionym daniem jest makaron.

Komiczka dworowała z wielu obecnych na gali gwiazd. Nie oszczędziła samej siebie. W pewnym momencie postanowiła wykonać piosenkę inspirowaną filmem "Wielki Marty" (do którego - jak żartowała - Chalamet jako jedyny człowiek na świecie musił przybrać ponad 20 kilogramów, żeby móc wcielić się w tenisistę stołowego) do melodii hitu "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów" (nagrodzonego w kategorii najlepsza piosenka). W pewnym momencie grająca jedną z drugoplanowych ról w "Wielkim Martym" Fran Drescher (znana światu jako niania Fran z serialu "Pomoc domowa") przerwała Glaser, mówiąc: - Kochanie, wiesz, że cię uwielbiam, ale musisz skończyć śpiewać. Twój głos jest wkurzający.

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRIS TORRES

