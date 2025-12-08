"Jedna bitwa po drugiej" z największą liczbą nominacji do Złotych Globów 2026

"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zwiastun Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska

Kluczowe fakty: Poznaliśmy listę nominowanych do Złotych Globów 2026.

Najwięcej - dziewięć - nominacji zdobył film Paula Thomasa Andersona "Jedna bitwa po drugiej". Wśród filmów dramatycznych listę zdominował hit festiwalu w Cannes "Wartość sentymentalna" Joachima Triera (osiem nominacji).

W kategoriach serialowych najwięcej nominacji zdobyły: "Biały Lotos" oraz "Dojrzewanie".

Cynthia Erivo i Wagner Moura zapisali się w historii nagród.

Poznaliśmy listę nominowanych do Złotych Globów 2025 - nagród przyznawanych od 2024 roku przez Golden Globes Foundation, a wcześniej przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Złote Globy określane są jako najważniejsze amerykańskie wyróżnienia, doceniające jednocześnie osiągnięcia filmowe oraz telewizyjne.

Nagrody przyznawane są w 14 kategoriach filmowych i w 14 telewizyjnych. W poniedziałek po raz pierwszy w historii poznaliśmy nominowanych w kategorii najlepszy podcast. Ponadto w trakcie ceremonii wręczane są dwie nagrody honorowe: Nagroda Cecila B. DeMille'a za Całokształt Osiągnięć w Filmie oraz Nagroda Carol Burnett za Całokształt Osiągnięć w Telewizji.

Złote Globy 2026. Pierwsze laureatki

W drugiej połowie listopada organizatorzy gali ogłosili nazwiska tegorocznych laureatek obu wyróżnień za całokształt osiągnięć twórczych. Nagrodę Cecila B. DeMille'a za Całokształt Osiągnięć Twórczych w Filmie otrzyma brytyjska legenda Hellen Mirren. Mirren - dwukrotnie doceniona nagrodami dla najlepszej aktorki Konkursu Głównego Festiwalu Filmowego w Cannes - była 17-krotnie nominowana do Złotych Globów i wygrała trzy razy. Co ciekawe w 2007 roku zdobyła dwie statuetki: w kategorii najlepsza aktorka w filmie dramatycznym za główną rolę w "Królowej" oraz w kategorii najlepsza aktorka w miniserialu "Elżbieta I". W tym samym roku miała jeszcze szansę w kategorii najlepsza aktorka w miniserialu za rolę w "Główny podejrzany 7: Ostatni akt".

Nagrodę Caroll Burnett za osiągnięcia telewizyjne otrzyma Sarah Jessica Parker - której międzynarodową sławę przyniosła rola Carrie Bradshaw w serialu "Seks w wielkim mieście", którego była współtwórczynią. "Seks w wielkim mieście" przyniósł jej łącznie 12 nominacji do Złotych Globów, z czego sześć zmieniło się w wygraną (cztery w kategorii najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu; dwie w kategorii najlepszy serial komediowy lub musical).

Kolejny sukces filmu Paula Thomasa Andersona

Tegoroczną listę nominacji zdominowało dzieło Paula Thomasa Andersona "Jedna bitwa po drugiej". Film, jego twórców oraz gwiazdy nominowano dziewięciokrotnie, w tym kategoriach: najlepszy film (komedia lub musical), najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz, najlepszy aktor w filmie (komedia lub musical), najlepsza aktorka w filmie (komedia lub musical), najlepszy aktor drugoplanowy oraz najlepsza aktorka drugoplanowa.

Wśród filmów dramatycznych najlepszy wynik uzyskał film Joachima Triera "Wartość sentymentalna", który zdobył osiem nominacji. Co ciekawe, to nie jedyna produkcja, nagrodzona podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes, która zdobyła więcej niż jedną nominację do Złotego Globu. Cztery nominacje otrzymał dramat Jafara Panahiego "To był zwykły przypadek" (film nagrodzony tegoroczną Złotą Palmą w Cannes).

Natomiast dwie nominacje trafiły do brazylijskiego filmu "Tajny agent" w reż. Klebera Mendonçy Filho. szansę na nagrodę ma równiez Wagner Moura, nominowany za główną rolę w tym filmie. Tym samym Moura zapisał się w historii nagród jako pierwszy brazylijski aktor z nominacją w kategorii najlepszy aktor w filmie dramatycznym.

A skoro o zapisywaniu się w historii nagród mowa. Cynthia Erivo jest pierwszą czarną aktorką, dwukrotnie nominowana do Złotych Globów w kategorii najlepsza aktorka w filmie komediowym lub musicalu. Erivo doceniona została ponownie nominacją w tej kategorii za rolę Elphaby w "Wicked: Na dobre". W styczniu bieżącego roku aktorka miała szansę na Złoty Glob za rolę Elphaby z "Wicked".

83. ceremonia wręczenia Złotych Globów odbędzie się 11 stycznia 2026 roku w Beverly Hilton w Los Angeles. Relacja na żywo z gali w tvn24.pl.

Złote Globy Źródło: CAROLINE BREHMAN/EPA/PAP

Złote Globy 2026. Pełna lista nominacji - film:

Najlepszy film dramatyczny

"Frankenstein"

"Hamnet"

"To był zwykły przypadek"

"Tajny agent"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

Najlepsza komedia lub musical

"Wielki Marty"

"Nie ma wyboru"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Blue Moon"

"Bugonia"

"Nowa fala"

Osiągnięcie kinowe i w box office

"Avatar: Ogień i popiół"

"F1: Film"

"K-popowe łowczynie duchów"

"Grzesznicy"

"Zniknięcia"

"Wicked: Na dobre"

"Mission Impossible: The Final Reckoning"

"Zwierzogród 2"

Najlepsza reżyseria

Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej"

Guillermo del Toro "Frankenstein"

Ryan Coogler "Grzesznicy"

Joachim Trier "Wartość sentymentalna"

Chloe Zhao "Hamnet"

Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"

Najlepszy scenariusz

Maggie O'Farrell, Chloé Zhao "Hamnet"

Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej"

Ryan Coogler "Grzesznicy"

Joachim Trier, Eskil Vogt "Wartość sentymentalna"

Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"

Josh Safdie, Ronald Bronstein "Wielki Marty"

"Affeksjonsverdi" reż. Joachim Trier Źródło: Festival de Cannes 2025

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Jessie Buckley "Hamnet"

Jennifer Lawrence "Zgiń, kochanie"

Tessa Thompson "Hedda"

Julia Roberts "Po polowaniu"

Eva Victor "Sorry, Baby"

Renate Reinsve "Wartość sentymentalna"

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Dwayne Johnson "Smashing Machine"

Jeremy Allen White "Springsteen: Ocal mnie od nicości"

Joel Edgerton "Sny o pociągach"

Oscar Isaac "Frankenstein"

Michael B. Jordan "Grzesznicy"

Wagner Moura "Tajny agent"

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Timothée Chalamet "Wielki Marty"

George Clooney "Jay Kelly"

Leonardo DiCaprio "Jedna bitwa po drugiej"

Ethan Hawke "Blue Moon"

Lee Byung Hun "Nie ma wyboru"

Jesse Plemons "Bugonia"

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Rose Byrne "Kopnęłabym cię, gdybym miała nogi"

Cynthia Erivo "Wicked: Na dobre"

Kate Hudson "Song Sung Blue"

Chase Infiniti "Jedna bitwa po drugiej"

Amanda Seyfried "Testament Ann Lee"

Emma Stone "Bugonia"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Benicio Del Toro "Jedna bitwa po drugiej"

Jacob Elordi "Frankenstein"

Paul Mescal "Hamnet"

Sean Penn "Jedna bitwa po drugiej"

Adam Sandler "Jay Kelly"

Stellan Skarsgard "Wartość sentymentalna"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Elle Fanning "Wartość sentymentalna"

Ariana Grande "Wicked: Na dobre"

Inga Ibsdotter Lilleaas "Wartość sentymentalna"

Amy Madigan "Zniknięcia"

Teyana Taylor "Jedna bitwa po drugiej"

Emily Blunt "Smashing Machine"

Najlepszy film animowany

"Arco"

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle"

"Elio"

"K-popowe łowczynie demonów"

"Mała Amelia"

"Zwierzogród 2"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"To był zwykły przypadek" (Francja)

"Nie ma wyboru" (Korea Południowa)

"Tajny agent" (Brazil)

"Wartość sentymentalna" (Norwegia)

"Głos Hind Rajab" (Tunezja)

"Sirat" (Hiszpania)

Najlepsza muzyka

Alexandre Desplat "Frankenstein"

Ludwig Göransson "Grzesznicy"

Jonny Greenwood "Jedna bitwa po drugiej"

Max Richter "Hamnet"

Hans Zimmer "F1: Film"

"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler (2025) Źródło: Warner Bros. Pictures

Najlepsza piosenka

"Dream As One" z filmu "Avatar: ogień i popiół"

"Golden " z filmu "K-popowe łowczynie demonów"

"I Lied to You" z filmu "Grzesznicy"

"No Place Like Home" z filmu "Wicked: Na dobre"

"The Girl in the Bubble" z filmu "Wicked: Na dobre"

"Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach"

Złote Globy 2026. Pełna lista nominacji - telewizja:

Najlepszy serial dramatyczny

"Dyplomatka"

"The Pitt"

"Jedyna"

"Rozdzielenie"

"Kulawe konie"

"Biały Lotos"

Najlepszy miniserial, antologia lub film telewizyjny

"Dojrzewanie"

"All Her Fault"

"Bestia we mnie"

"Czarne lustra"

"Kwestia seksu i śmierci"

"The Girlfriend"

Najlepszy serial komediowy lub musical

"Misja: Podstawówka"

"Nikt tego nie chce"

"Studio"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Hacks"

"The Bear"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Sterling K. Brown "Paradise"

Diego Luna "Andor"

Gary Oldman "Kulawe konie"

Mark Ruffalo "Grupa zadaniowa"

Adam Scott "Rozdzielenie"

Noah Wyle "The Pitt"

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu:

Adam Brody "Nikt tego nie chce"

Glen Powell "Chad Powers"

Jeremy Allen White "The Bear"

Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"

Steve Martin "Zbrodnie po sąsiedzku"

Seth Rogen "Studio"

Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Charlie Hunnam "Potwory"

Jacob Elordi "Ścieżki na daleką północ"

Paul Giamatti "Czarne lustro"

Matthew Rhys "Bestia we mnie"

Jude Law "Black Rabbit"

Stephen Graham "Dojrzewanie"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Bella Ramsey "The Last of Us"

Britt Lower "Rozdzielenie"

Helen Mirren "MobLand"

Kathy Bates "Matlock"

Kerri Russell "Dyplomatka"

Rhea Seehorn "Jedyna"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Kristen Bell "Nikt tego nie chce"

Selena Gomez "Zbrodnie po sąsiedzku"

Jenna Ortega "Wednesday"

Jean Smart "Hacks"

Ayo Edebiri "The Bear"

Natasha Lyonne "Poker Face"

"The Last of Us". Zwiastun drugiego sezonu serialu Źródło: MAX

Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym

Claire Danes "Bestia we mnie"

Sarah Snook "All Her Fault"

Michelle Williams "Kwestia seksu i śmierci"

Rashida Jones "Czarne lustro"

Amanda Seyfried "Long Bright River"

Robin Wright "The Girlfriend"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - telewizja

Erin Doherty "Dojrzewanie"

Hannah Einbinder "Hacks"

Catherine O'Hara "Studio"

Carrie Coon "Biały Lotos"

Parkey Posey "Biały Lotos"

Aimee Lou Wood "Biały Lotos"

Najlepszy aktor drugoplanowy - telewizja

Ashley Walters "Dojrzewanie"

Billy Crudup "The Morning Show"

Jason Isaacs "Biały Lotos"

Owen Cooper "Dojrzewanie"

Tramell Tillman "Rozdzielenie"

Walton Goggins "Biały Lotos"

"Biały Lotos" - zwiastun sezonu 3. Źródło: Warner Bros. Discovery Poland

Najlepszy występ komediowy stand-up w telewizji

"Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?"

"Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life"

"Kevin Hart: Acting My Age"

"Kumail Nanjiani: Night Thoughts"

"Ricky Gervais: Mortality"

"Sarah Silverman: Postmortem"

Najlepszy podcast

"Call Her Daddy"

"Good Hang with Amy Pohler"

"SmartLess"

"Armchair Expert with Dax Shepard"

"The Mel Robbins Podcast"

"Up First"