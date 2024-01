"Sukcesja" triumfuje na Złotych Globach. Serial zdobył cztery statuetki 

Serial "Sukcesja" już po raz trzeci zdobył Złotego Globa w kategorii najlepszy serial dramatyczny. Dołączył tym samym do niewielkiego grona produkcji, które mogą poszczycić się takim osiągnięciem. Serial HBO otrzymał także trzy inne nagrody podczas gali.

"Sukcesja" najlepszym serialem

"Sukcesja" dołączyła tym samym do niewielkiego grona seriali, które mogą poszczycić się aż trzykrotnym zdobyciem statuetki w tej kategorii. To także "Z Archiwum X" (1994, 1996 i 1997 rok) oraz "Mad Men" (2007, 2008 i 2009 rok). "Sukcesja" poprzednio zdobyła je zaś za 2020 i 2022 rok.

- Chciałbym przyjąć tę nagrodę w imieniu całego zespołu scenarzystów, reżyserów (...), producentów, niezwykle subtelnej i elastycznej obsady oraz ekipy, która pracowała z takim oddaniem i błyskotliwością nad czterema sezonami serialu - powiedział Jesse Armstrong, twórca serialu, odbierając nagrodę. - Przez cały ten czas wspierało nas HBO, to był wspaniały zespół, z którym mogłem pracować - dodał.

- Uznaliśmy, że to właściwy czas na zakończenie serialu i było to słodko-gorzkie uczucie. Szczególnie dla mnie, bo w końcu kupiłem buty, które są odpowiednie na gale rozdania nagród i obawiam się, że to ostatni raz, gdy mam je na sobie - zażartował. Dodał jednak, że rzeczy takie, jak otrzymanie nagrody, sprawiają, że "jest bardziej słodko".