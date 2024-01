Złote Globy 2024 - relacja. Wręczenie nagród na żywo

Złote Globy to pierwsza w 2024 roku ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych filmów i seriali. W tym roku gala nie jest już w żaden sposób połączona z Hollywoodzkim Stowarzyszeniem Prasy Zagranicznej, a obecny właściciel praw do Złotych Globów liczy na nowy rozdział w historii nagród.

"Barbenheimer" zdominował również listę nominowanych do Złotych Globów 2024. "Barbie" zdobyła dziewięć nominacji, "Oppenheimer" - osiem. To jednak wcale nie oznacza, że tylko te tytuły liczą się w tym sezonie nagród

Do The Beverly Hilton zjeżdżają się największe gwiazdy amerykańskiego kina i telewizji. Ale nie tylko, bo wśród nominowanych są również filmowcy i filmowczynie spoza USA.

Złote Globy 2024. Nowe rozdanie

W czerwcu ubiegłego roku HFPA poinformowało, że zamknięta została transakcja i wszystkie aktywa Złotych Globów sprzedane zostały firmie Dick Clark Productions, należącej do Eldridge Industries. Co ciekawe, Dick Clark Productions od stycznia 2023 roku należy do spółki joint venture Penske Media Eldridge (stworzonej przez Penske Media Corporation i Eldridge Industries). Dlaczego to jest ciekawe? Otóż do Eldridge Industries i Penske Media Corporation należą najbardziej opiniotwórcze tytuły w szeroko rozumianej branży rozrywkowej, w tym: "Variety", "Rolling Stone", "Women's Wear Daily", "Deadline Hollywood", "Billboard", "The Hollywood Reporter", "Artforum", "ARTNews" czy "IndieWire".