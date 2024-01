"Zirytował Ryana Goslinga, sprawił, że Harrison Ford patrzył tępo przed siebie". Jo Koy krytykowany po Złotych Globach

"Guardian" zauważa, że po długiej serii nie najlepszych gospodarzy Złotych Globów "Koy był wyjątkowy, ponieważ szybko wywołał jawną wrogość, jakiej w Beverly Hilton nie widziano od czasu słynnego napadu złości Richarda Nixona" (chodzi o konferencję prasową w listopadzie 1962 r. po przegranych wyborach na gubernatora Kalifornii, kiedy to polityk powiedział do dziennikarzy: "Nie macie już Nixona do kopania, bo, panowie, to moja ostatnia konferencja prasowa" - red.).

Przemówienie Jo Koya na Złotych Globach

W otwierającej przemowie Koy zwrócił uwagę, że miał zaledwie kilka dni na przygotowanie się do występu. - Dostałem propozycję występu dziesięć dni temu. Chcecie perfekcyjnej przemowy? Zamknijcie się - mówił ze sceny do zgromadzonych gości. - Niektóre (kwestie - red.) napisałem ja, niektóre napisali inni - mówił. - Napisałem kilka z nich (żartów - red.) i to właśnie z nich się śmiejecie - podkreślił.

Następnie odniósł się do zeszłorocznych kinowych hitów - "Barbie" i "Oppenheimera", które na gali rywalizowały ze sobą w kilku kategoriach. Stwierdził m.in., że "'Barbie' opowiada o plastikowej lalce z dużymi piersiami". Przyznał, że "to trochę dziwne" "czuć pociąg do plastikowej lalki". - Po prostu coś jest w twoich oczach, Ryan - zwrócił się do odgrywającego rolę Kena Ryana Goslinga. Następnie dodał, że "kluczowym momentem w 'Barbie' jest przejście od idealnej urody do nieświeżego oddechu, cellulitu i płaskostopia lub tego, co reżyserzy castingów nazywają grą aktorską". Odnośnie do "Oppenheimera" żartował, że jego postanowieniem na 2024 rok jest dokończyć jego oglądanie w 2025 roku, nawiązując tym samym do długości filmu, który trwa trzy godziny.