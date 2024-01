Złote Globy 2024. Kto wygrał? Wyniki i lista zwycięzców

Złote Globy 2024. "Oppenheimer" wielkim zwycięzcą

Niedzielna noc ze Złotymi Globami 2024 przyniosła nadzieję, że nagrody określane jeszcze do niedawna jako "małe Oscary", mogą odzyskać swoją dawną świetność. Co prawda, gospodarz wieczoru aktor i komik Jo Koy, który debiutował w tej roli, wzbudził mieszane reakcje. Poziom jego monologu otwarcia był daleki o tych, jakimi raczyli nas Ricky Gervais czy duet Amy Poehler i Tina Fey. Trudno oczekiwać, żeby Koy miał szanse na ponowne prowadzenie Złotych Globów. Znacznie lepiej wypadali prezenterzy poszczególnych kategorii czy laureaci samych nagród - między innymi niezawodny duet Kristen Wiig i Will Ferrell.

Złote Globy 2024. Wielkie kino docenione

Film "Barbie" także doceniony został w dwóch kategoriach. Twórcy najbardziej kasowego filmu ubiegłego roku zwyciężyli w nowej kategorii Osiągnięcie kinowe i kasowe. Billie Eilish i Finneas - autorzy piosenki "What Was I Made For?" - zdobyli drugi raz w karierze Złote Globy za najlepszą piosenkę do filmu. Wcześniej nagrodzeni zostali za "No Time To Die" do filmu "Nie czas umierać".