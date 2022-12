Złote Globy 2023. Lista nominowanych

Złote Globy 2023 coraz bliżej. W poniedziałek poznaliśmy nominacje w 27 kategoriach. Wśród filmów listę zdominowała czarna komedia "Duchy Inisherin", która zdobyła osiem nominacji. "Elvis" Baza Luhrmanna otrzymał trzy nominacje, w tym w kategorii najlepszy film dramatyczny.

Złote Globy - coroczne wyróżnienia przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej (HFPA) - wracają do kalendarza nagród filmowych i telewizyjnych w nieco zmienionej formie. Po tym jak 79. edycja została zbojkotowana przez branżę rozrywkową, a stacja NBC odstąpiła od transmitowania gali, przyszłoroczna ceremonia może być decydująca dla przyszłości tych niegdyś drugich co do ważności nagród filmowych i telewizyjnych w USA.

Najbliższa gala odbędzie się nie w niedzielny wieczór czasu pacyficznego - jak dotychczas - ale we wtorek, 10 stycznia. Poprowadzi ją komik i aktor Jerrod Carmichael. Natomiast na podstawie jednorazowej umowy pomiędzy HFPA i stacją NBC ceremonia będzie transmitowana jak wcześniej.

W poniedziałek po południu polskiego czasu ogłoszona została lista tegorocznych nominowanych. HFPA zdecydowała o zmianie kategorii w obszarze telewizyjnym. Dotychczas przyznawano dwie nagrody aktorskie za najlepsze role drugoplanowe w produkcjach telewizyjnych. Od przyszłego roku będą cztery. Postanowiono osobno nagradzać aktorki w rolach drugoplanowych w serialach telewizyjnych (dramat lub komedia, musical) oraz miniserialach, antologiach i filmach telewizyjnych. Analogiczny podział dotyczy drugoplanowych ról męskich.

Złote Globy 2023. "Duchy Inisherin" faworytem

Nominowanych we wszystkich 27 kategoriach zaprezentował duet aktorów i komików - prywatnie ojciec z córką - George Lopez i Mayan Lopez.

W kategoriach filmowych listę zdominowała czarna komedia "Duchy Inisherin" w reżyserii Martina McDonagha. Filmowiec światową popularność zdobył swoim poprzednim filmem "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri".

Złote Globy 2023. Czy HFPA poradziła sobie z kryzysem?

W styczniu bieżącego roku zamiast transmitowanej gali odbyło się zamknięte przyjęcie. Był to efekt największego kryzysu wizerunkowego, z jakim HFPA mierzy się od lutego 2021 roku. Wówczas dziennik "Los Angeles Times" opublikował wyniki dziennikarskiego śledztwa. Organizacja, zrzeszająca przedstawicieli mediów spoza Stanów Zjednoczonych, mieszkających w Hollywood, musiała szybko się zreformować. Bo główne zarzuty, jakie padały pod jej adresem dotyczyły braku różnorodności w jej strukturach. Punktowano, że drugie co do ważności hollywoodzkie nagrody filmowe i telewizyjne - jakimi jeszcze do 2021 roku były Złote Globy - przyznaje grono blisko stu osób, w którym nie było żadnej osoby czarnoskórej. Ponadto dziennikarze "Los Angeles Times" zarzucali niektórym członkom HFPA to, że mieli się dopuszczać nieetycznych praktyk, podejrzanych decyzji finansowych.

W ubiegłym roku do HFPA dołączyło 21 nowych członków. Natomiast we wrześniu bieżącego roku HFPA oświadczyła, że podjęto decyzje o kolejnych zmianach dotyczących samych nagród. Poza członkami HFPA w procesie wyłaniania laureatów i laureatek Złotych Globów wezmą udział 103 nowe osoby, które reprezentują różne obszary branży filmowej, a które nie są członkami HFPA. W komunikacie zwrócono uwagę, że nowo zaproszeni głosujący są przedstawicielami międzynarodowych organizacji filmowych, w tym reprezentantami prestiżowych festiwali filmowych czy dziennikarzami i dziennikarkami z opiniotwórczych tytułów.

"Wśród nowych głosujących jest 22,3 proc. Latynosów, 13,6 proc. czarnoskórych, 11,7 proc. Azjatów, 10,7 proc. osób z Bliskiego Wschodu oraz 41,7 proc. białych, spośród których 58,3 proc. utożsamia się jako osoby różnorodne etnicznie" - wyliczała HFPA. Ogólnie w procesie głosowania weźmie 200 osób, z czego jak podała organizacja: 52 proc. to kobiety, a 51,5 proc. osób przynależy do różnych grup etnicznych i rasowych, w tym "19,5 proc. Latynosi, 12 proc. Azjaci, 10. proc. czarnoskórzy i 10 proc. z Bliskiego Wschodu". Podkreślono, że wśród głosujących są tacy, którzy utożsamiają się jako osoby LGBTQIA+.

Złote Globy 2023. Pełna lista nominowanych

FILM

Najlepszy film dramatyczny

"Avatar: Istota wody" "Elvis" "Fabelmanowie" "Tár" "Top Gun: Maverick"

Tomasz-Marcin Wrona o filmie "Elvis". Cała rozmowa TVN24

Najlepsza komedia lub musical

"Babilon" "Duchy Inisherin" "Wszystko wszędzie naraz" "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" "W trójkącie"

Najlepszy reżyser

James Cameron "Avatar: Istota wody" Daniel Kwan and Daniel Scheinert "Wszystko wszędzie naraz" Baz Luhrmann "Elvis" Martin McDonagh "Duchy Inisherin" Steven Spielberg "Fabelmanowie"

Najlepszy scenariusz

Todd Field "Tár" Tony Kushner, Steven Spielberg "Fabelmanowie" Daniel Kwan, Daniel Scheinert "Wszystko wszędzie naraz" Martin McDonagh "Duchy Inisherin" Sarah Polley "Women Talking"

Zwiastun nowego filmu Stevena Spielberga "Fabelmanowie" Universal Pictures

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Cate Blanchett "Tár" Olivia Colman "Imperium światła" Viola Davis "Królowa wojownik" Ana de Armas "Blondynka" Michelle Williams "Fabelmanowie"

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Austin Butler "Elvis" Brendan Fraser "Wieloryb" Hugh Jackman "Syn" Bill Nighy "Living" Jeremy Pope "The Inspection"

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Diego Calva "Babilon" Daniel Craig "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" Adam Driver "Biały szum" Colin Farrell "Duchy Inisherin" Ralph Fiennes "The Menu"

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Margot Robbie "Babilon" Anya Taylor-Joy "The Menu" Emma Thompson "Powodzenia, Leo Grande" Lesley Manville "Paryż pani Harris" Michelle Yeoh "Wszystko wszędzie naraz"

"Powodzenia, Leo Grande" reż. Sophie Hyde Forum Film Poland

Najlepszy aktor drugoplanowy

Brendan Gleeson "Duchy Inisherin" Ke Huy Quan "Wszystko wszędzie naraz" Barry Keoghan "Duchy Inisherin" Brad Pitt "Babilon" Eddie Redmayne "Dobry opiekun"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Angela Bassett "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" Kerry Condon "Duchy Inisherin" Jamie Lee Curtis "Wszystko wszędzie naraz" Dolly De Leon "W trójkącie" Carey Mulligan "Jednym głosem"

Najlepszy film animowany

"Pinocchio" "Marcel Muszelka w różowych bucikach" "Kot w butach: Ostatnie życzenie" "To nie wypanda"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

Najlepsza muzyka

Alexandre Desplat "Pinocchio" Hildur Guðnadóttir "Women Talking" Justin Hurwitz "Babilon" John Williams "Fabelmanowie" Carter Burwell "Duchy Inisherin"

Najlepsza piosenka

"Carolina" Taylor Swift ("Gdzie raki śpiewają") "Ciao Papa" Guillermo del Toro & Roeban Katz ("Pinocchio") "Hold My Hand" Lady Gaga i Bloodpop ("Top Gun: Maverick") "Lift Me Up" Tems, Ludwig Göransson, Rihanna i Ryan Coogler ("Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu) "Naatu Naatu" Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj ("RRR")

Zwiastun filmu "Top Gun: Maverick" Paramount Pictures

TELEWIZJA

Najlepszy serial dramatyczny

"Zadzwoń do Saula" "The Crown" "Ród Smoka" "Ozark" "Rozdzielenie"

Tomasz-Marcin Wrona o serialu "Ród smoka". Całość TVN24

Najlepszy miniserial, antologia lub film telewizyjny

"Czarny ptak" "Pam i Tommy" "Biały Lotos: Sycylia" "Zepsuta krew" "Potwór: historia Jeffreya Dahmera"

Najlepszy serial komediowy lub musical

"Misja: Podstawówka" "The Bear" "Hacks" "Zbrodnie po sąsiedzku" "Wednesday"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Jeff Bridges "The Old Man" Kevin Costner, Yellowstone Diego Luna "Andor" Bob Odenkirk "Zadzwoń do Saula" Adam Scott "Rozdzielenie"

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu:

Donald Glover "Atlanta" Bill Hader "Barry" Steve Martin "Zbrodnie po sąsiedzku" Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku" Jeremy Allen White "The Bear"

Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Taron Egerton "Czarny ptak" Colin Firth "Schody" Andrew Garfield "Pod sztandarem nieba" Evan Peters "Potwór: historia Jeffrey'a Dahmera" Sebastian Stan "Pam i Tommy"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Emma D’Arcy "Ród Smoka" Laura Linney "Ozark" Imelda Staunton "The Crown" Hilary Swank "Alaska Daily" Zendaya "Euphoria"

"Ród smoka" HBO

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Quinta Brunson "Misja: Podstawówka" Kaley Couco "Stewardesa" Selena Gomez "Zbrodnie po sąsiedzku" Jenna Ortega "Wednesday" Jean Smart "Hacks"

Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym

Jessica Chastain "George & Tammy" Julia Garner "Kim jest Anna?" Lily James "Pam i Tommy" Julia Roberts "Gaslit" Amanda Seyfried "The Dropout"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu telewizyjnym / dramat lub komedia, musical

Elizabeth Debicki "The Crown" Hannah Einbinder "Hacks" Julia Garner "Ozark" Janelle James "Misja: podstawówka" Sheryl Lee Ralph "Misja: podstawówka"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu telewizyjnym / dramat lub komedia, musical

John Lithgow "The Old Man" Jonathan Pyrce "The Crown" John Turturro "Rodzielenie" Tyler James Williams "Misja: Podstawówka" Henry Winkler "Barry"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Jennifer Coolidge "Biały Lotos" Claire Danes "Fleishman Is in Trouble" Daisy Edgar-Jones "Pod sztandarem nieba" Niecy Nash-Betts "Potwór: historia Jeffrey'a Dahmera" Aubrey Plaza "Biały Lotos"

Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

F. Murray Abraham "Biały Lotos" Domhnall Gleeson "The Patient" Paul Walter Hauser "Czarny ptak" Richard Jenkins "Potwór: historia Jeffreya Dahmera" Seth Rogen "Pam and Tommy"

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl