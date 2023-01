Złote Globy 2023. Kto wygrał? Wyniki i lista zwycięzców

Złote Globy 2023 wręczone. "Fabelmanowie" Stevena Spielberga najlepszym filmem dramatycznym. "Duchy Inisherin" Martina McDonagha najlepszą komedią. Seriale HBO Max "Biały Lotos" i "Ród Smoka" docenione jako najlepszy miniserial i najlepszy serial dramatyczny.

Złote Globy 2023 za nami. 80. ceremonia wręczenia nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej odbyła się we wtorkowy wieczór (czasu pacyficznego) w Los Angeles. Jubileuszowa odsłona nagród, które jeszcze do niedawna uznawane były za drugie co do ważności w branży filmowej oraz telewizyjnej w Stanach Zjednoczonych, powróciły w cieniu kryzysu, który ciągnie się za stowarzyszeniem od dwóch lat.

Gospodarz wieczoru Jerrod Carmichael wielokrotnie nawiązywał do niechlubnej, pozbawionej właściwej reprezentacji etnicznej i społecznej struktury organizacji. - Jestem tutaj tylko dlatego, ponieważ jestem czarny - stwierdził szczery do bólu Carmicheal. - Jednego dnia parzysz sobie herbatę miętową w domu. A następnego dnia otrzymujesz zaproszenie, żeby zostać czarną twarzą organizacji oblężonej przez białych. Życie może dopaść cię szybko - ocenił.

Wyznał również, że po przyjęciu zaproszenia do poprowadzenia gali, otrzymał informację, że szefowa HFPA Helen Hoehne chce porozmawiać z nim w cztery oczy. Odmówił, bo doszedł do wniosku, że nie spotkają go żadne konsekwencje. - Bo co? Wyrzucą mnie? Przez 79 lat nie mieli żadnego czarnego prowadzącego galę i co? Wywalą pierwszego? Jestem nie do zwolnienia - powiedział.

- Będę z wami szczery. Podjąłem się tej pracy, zakładając, że w ogóle się nie zmienili (Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej - red.). Słyszałem, że mają sześciu nowych czarnych członków. Gratulacje dla nich. Nieważne. Nie dlatego tutaj jestem. Stoję tutaj ze względu na was wszystkich. Rozglądam się po sali i widzę wielu utalentowanych ludzi. Osoby, które podziwiam. Osoby, jakimi sam chciałbym być. Tych, o których jestem zazdrosny. Ludzi, którzy są niesamowitymi artystami. Bez względu na to, jak wygląda przeszłość Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, jest to wieczór, podczas którego możemy świętować. Myślę, że nasza branża zasługuje na takie wieczory jak ten - podsumował.

Złote Globy 2023. Zwycięzcy i zwyciężczynie w kategoriach filmowych

Kategorie filmowe zdominowali faworyci. "Fabelmanowie" wygrał w kategorii najlepszy film dramatyczny. Jego twórca, Steven Spielberg sięgnął po statuetkę za najlepszą reżyserię.

Zwiastun nowego filmu Stevena Spielberga "Fabelmanowie" Monolith Films

Najnowszy film Martina McDonagha "Duchy Inisherin" wygrał w kategorii najlepsza komedia lub musical. Sam McDonagh powtórzył swój sukces z 2018 roku, gdy doceniony został za scenariusz do "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri". W tym roku Złoty Glob przyniósł scenariusz do "Duchów Inisherin". Grający w nim jedną z głównych ról Colin Farrell również został nagrodzony statuetką w kategorii najlepszy aktor w komedii lub musicalu.

Legendarna aktorka Michelle Yeoh i jej filmowy mąż Ke Huy Quan docenieni zostali za role w jednym z najlepszych filmów ostatnich lat "Wszystko wszędzie naraz". Yeoh sięgnęła po statuetkę w kategorii najlepsza aktorka w komedii lub musicalu. Quan zaś doceniony został w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w produkcji filmowej.

"Wszystko wszędzie naraz" reż. Dan Kwan, Daniel Scheinert Best Film

Zgodnie z przewidywaniami najlepszą aktorką w dramacie została Cate Blanchett za rolę w najnowszym filmie Todda Fielda "Tar". Austin Butler, który także był faworytem, doceniony został za rolę w filmie "Elvis".

Złote Globy 2023. Zwycięzcy i zwyciężczynie w kategoriach telewizyjnych

Z lekkim przymrużeniem oka można stwierdzić, że 80. gala Złotych Globów przerodziła się w pierwszą galę Jennifer Cooligde. Gwiazda "Białego Lotosu" zachwycała na czerwonym dywanie, zauroczyła zgormadzonych, gdy zapowiadała zwycięzcę w kategorii najlepszego aktora drugoplanowego w serialu dramatycznym, komediowym i musicalu. Wisienką na torcie był moment, w którym Coolidge odbierała swoją statuetkę za rolę drugoplanową w serialowym hicie HBO Max "Biały Lotos". Twórcy "Białego Lotosa" zwyciężyli natomiast w kategorii najlepszy miniserial, antologia lub film telewizyjny. Inna produkcja HBO Max "Ród smoka" wyróżniony został w kategorii najlepszy serial dramatyczny.

Tomasz-Marcin Wrona o serialu "Ród smoka". Całość TVN24

Serial "Misja: Podstawówka" zwyciężył w kategorii najlepszy serial komediowy lub musical. Jego pomysłodawczyni i odtwórczyni głównej roli Quinta Brunson nagrodzona została w kategorii najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu. Grający w nim jednego z nauczycieli Tyler James Williams doceniony został w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym, komediowym lub musicalu.

Najlepszą aktorką w serialu dramatycznym została Zendaya za rolę w "Euforii", a Kevin Costner ("Yellowstone") doceniony został w kategorii najlepszy aktor w serialu dramatycznym. W kategorii najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu zwyciężył faworyt w tej kategorii- Jeremy Allen White, który brawurowo zagrał w serialu "The Bear".

Złote Globy 2023. Pełna lista zwycięzców i nominowanych

Nagroda Cecila B. deMille'a (za wybitne osiągniecia filmowe) - Eddie Murphy

Nagroda Carol Burnett (za wybitne osiągniecia telewizyjne) - Ryan Murphy

FILM

Najlepszy film dramatyczny

"Avatar: Istota wody" "Elvis" "Fabelmanowie" "Tár" "Top Gun: Maverick"

"Fabelmanowie" reż. Steven Spielberg Monolith Films

Najlepsza komedia lub musical

"Babilon" "Duchy Inisherin" - zwycięzca "Wszystko wszędzie naraz" "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" "W trójkącie"

Najlepszy reżyser

James Cameron "Avatar: Istota wody" Daniel Kwan and Daniel Scheinert "Wszystko wszędzie naraz" Baz Luhrmann "Elvis" Martin McDonagh "Duchy Inisherin" Steven Spielberg "Fabelmanowie" - zwycięzca

Najlepszy scenariusz

Todd Field "Tár" Tony Kushner, Steven Spielberg "Fabelmanowie" Daniel Kwan, Daniel Scheinert "Wszystko wszędzie naraz" Martin McDonagh "Duchy Inisherin" - zwycięzca Sarah Polley "Women Talking"

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym

Cate Blanchett "Tár" - zwyciężczyni Olivia Colman "Imperium światła" Viola Davis "Królowa wojownik" Ana de Armas "Blondynka" Michelle Williams "Fabelmanowie"

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym

Austin Butler "Elvis" - zwycięzca Brendan Fraser "Wieloryb" Hugh Jackman "Syn" Bill Nighy "Living" Jeremy Pope "The Inspection"

"Elvis" reż. Baz Luhrmann fot. Hugh Stewart / ©2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu

Diego Calva "Babilon" Daniel Craig "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" Adam Driver "Biały szum" Colin Farrell "Duchy Inisherin" - zwycięzca Ralph Fiennes "The Menu"

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu

Margot Robbie "Babilon" Anya Taylor-Joy "The Menu" Emma Thompson "Powodzenia, Leo Grande" Lesley Manville "Paryż pani Harris" Michelle Yeoh "Wszystko wszędzie naraz" - zwyciężczyni

"Wszystko wszędzie naraz" reż. Dan Kwan, Daniel Scheinert Best Film

Najlepszy aktor drugoplanowy

Brendan Gleeson "Duchy Inisherin" Ke Huy Quan "Wszystko wszędzie naraz" - zwycięzca Barry Keoghan "Duchy Inisherin" Brad Pitt "Babilon" Eddie Redmayne "Dobry opiekun"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Angela Bassett "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" - zwyciężczyni Kerry Condon "Duchy Inisherin" Jamie Lee Curtis "Wszystko wszędzie naraz" Dolly De Leon "W trójkącie" Carey Mulligan "Jednym głosem"

"W trójkącie" reż. Ruben Östlund Festival de Cannes

Najlepszy film animowany

"Pinocchio" - zwycięzca "Marcel Muszelka w różowych bucikach" "Kot w butach: Ostatnie życzenie" "To nie wypanda"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

Najlepsza muzyka

Alexandre Desplat "Pinocchio" Hildur Guðnadóttir "Women Talking" Justin Hurwitz "Babilon" - zwycięzca John Williams "Fabelmanowie" Carter Burwell "Duchy Inisherin"

Najlepsza piosenka

"Carolina" Taylor Swift ("Gdzie raki śpiewają") "Ciao Papa" Guillermo del Toro & Roeban Katz ("Pinocchio") "Hold My Hand" Lady Gaga i Bloodpop ("Top Gun: Maverick") "Lift Me Up" Tems, Ludwig Göransson, Rihanna i Ryan Coogler ("Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu) "Naatu Naatu" Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj ("RRR") - zwycięzcy

TELEWIZJA

Najlepszy serial dramatyczny

"Zadzwoń do Saula" "The Crown" "Ród smoka" - zwycięzca "Ozark" "Rozdzielenie"

Ród Smoka HBO

Najlepszy miniserial, antologia lub film telewizyjny

"Czarny ptak" "Pam i Tommy" "Biały Lotos: Sycylia" - zwycięzca "Zepsuta krew" "Potwór: historia Jeffreya Dahmera"

Najlepszy serial komediowy lub musical

"Misja: Podstawówka" - zwycięzca "The Bear" "Hacks" "Zbrodnie po sąsiedzku" "Wednesday"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Jeff Bridges "The Old Man" Kevin Costner "Yellowstone" - zwycięzca Diego Luna "Andor" Bob Odenkirk "Zadzwoń do Saula" Adam Scott "Rozdzielenie"

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu:

Donald Glover "Atlanta" Bill Hader "Barry" Steve Martin "Zbrodnie po sąsiedzku" Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku" Jeremy Allen White "The Bear" - zwycięzca

Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Taron Egerton "Czarny ptak" Colin Firth "Schody" Andrew Garfield "Pod sztandarem nieba" Evan Peters "Potwór: historia Jeffrey'a Dahmera" - zwycięzca Sebastian Stan "Pam i Tommy"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Emma D’Arcy "Ród Smoka" Laura Linney "Ozark" Imelda Staunton "The Crown" Hilary Swank "Alaska Daily" Zendaya "Euphoria" - zwyciężczyni

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Quinta Brunson "Misja: Podstawówka" - zwyciężczyni Kaley Couco "Stewardesa" Selena Gomez "Zbrodnie po sąsiedzku" Jenna Ortega "Wednesday" Jean Smart "Hacks"

Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Jessica Chastain "George & Tammy" Julia Garner "Kim jest Anna?" Lily James "Pam i Tommy" Julia Roberts "Gaslit" Amanda Seyfried "The Dropout"- zwyciężczyni

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu telewizyjnym / dramat lub komedia, musical

Elizabeth Debicki "The Crown" Hannah Einbinder "Hacks" Julia Garner "Ozark" - zwyciężczyni Janelle James "Misja: podstawówka" Sheryl Lee Ralph "Misja: podstawówka"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu telewizyjnym / dramat lub komedia, musical

John Lithgow "The Old Man" Jonathan Pyrce "The Crown" John Turturro "Rodzielenie" Tyler James Williams "Misja: Podstawówka" - zwycięzca Henry Winkler "Barry"

Jennifer Coolidge PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Jennifer Coolidge "Biały Lotos" - zwyciężczyni Claire Danes "Fleishman Is in Trouble" Daisy Edgar-Jones "Pod sztandarem nieba" Niecy Nash-Betts "Potwór: historia Jeffrey'a Dahmera" Aubrey Plaza "Biały Lotos"

Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

F. Murray Abraham "Biały Lotos" Domhnall Gleeson "The Patient" Paul Walter Hauser "Czarny ptak" - zwycięzca Richard Jenkins "Potwór: historia Jeffreya Dahmera" Seth Rogen "Pam and Tommy"

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl