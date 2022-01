Złote Globy 2022. Ceremonia bez gali i gwiazd. Oto zwycięzcy

Złote Globy 2022 przyznane. Podczas zamkniętej imprezy Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w tym roku zabrakło czerwonego dywanu, gwiazd i całego splendoru, do jakiego organizatorzy przyzwyczaili gwiazdy i swoich widzów. Nagrodzeni zostali faworyci, przez co oscarowy wyścig zapowiada się jeszcze bardziej zacięty.

Złote Globy - nagrody Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (HFPA) - przyznano w tym roku w nietypowy sposób. HFPA od blisko roku mierzy się z największym w swojej historii kryzysem wizerunkowym. Organizacja, która stała za drugimi co do ważności nagrodami telewizyjnymi i filmowymi w Stanach Zjednoczonych, została zbojkotowana przez największe wytwórnie filmowe i telewizyjne - w tym przez Netflixa, Warner Media i Amazon Studios. Chodzi o lawinę kontrowersji, które w lutym ubiegłego roku rozpoczęły wyniki dziennikarskiego śledztwa "Los Angeles Times". Dziennikarze gazety zwrócili uwagę na fakt, że w HFPA, które zrzesza korespondentów mediów spoza Stanów Zjednoczonych, mieszkających w Hollywood, nie ma ani jednej osoby czarnoskórej, a członkowie HFPA mieli dopuszczać się nieetycznych praktyk oraz podejrzanych decyzji finansowych.

Chociaż zarząd stowarzyszenia szybko zapowiedział, że HFPA zostanie zreformowane, to nie zmieniło to decyzji NBC, której przedstawiciele poinformowali, że nie będzie transmisji z ceremonii wręczenia Złotych Globów 2022. Wszystkie te wydarzenia sprawiły, że HFPA jeszcze w listopadzie ubiegłego roku poinformowała, iż stowarzyszenie wyłoni listę nominowanych bez uprzednich, tradycyjnych zgłoszeń do nagród - w ten sposób HFPA uniknęło ewentualnego blamażu, gdyby żadna produkcja nie została zgłoszona.

Złote Globy 2022 - "West Side Story" i "Psie pazury" z nagrodami

Na niedzielne przyjęcie (które rozpoczęło się o godzinie 3 polskiego czasu, w nocy z niedzieli na poniedziałek) nie zaproszono gwiazd, nie przyznano również akredytacji prasowych. Wyniki HFPA przekazywała na bieżąco w portalach społecznościowych. Tradycyjnie jednak Złote Globy stanowią ciekawą prognozę w kontekście Nagród Akademii Filmowej - Oscarów. Werdykt HFPA zarówno w kategoriach filmowych, jak i telewizyjnych nie dość, że był przewidywalny, to jednocześnie momentami rozczarowujący.

Złoty Glob w kategorii najlepszy dramat powędrował do twórców "Psich pazurów", a Jane Campion doceniona została za reżyserię. Trzecia statuetka powędrowała do Kodiego Smita-McPhee za rolę drugoplanową w dramacie Campion. Kenneth Branagh nagrodzony został za scenariusz do swojego najnowszego filmu "Belfast". Statuetki za role w filmie dramatycznym podzielili między sobą Will Smith ("King Richard: Zwycięska rodzina") oraz Nicole Kidman ("Lucy i Desi").

Benedict Cumberbatch w "Psich pazurach" Jane Campion NETFLIX

Jeśli chodzi o najlepszy film komediowy lub musical, to niemal wszystkie kategorie zdominowała nowa wersja klasyka "West Side Story" w reżyserii Stevena Spielberga. "West Side Story" został najlepszą komedią lub musicalem, Rachel Zegler najlepszą aktorką w komedii lub musicalu, a Ariana DeBose - najlepszą aktorką drugoplanową w filmie.

Miłym zaskoczeniem był Złoty Glob dla Andrew Garfielda w kategorii najlepszy aktor w komedii lub musicalu. Doceniony został za główną rolę w jednym z najlepszych musicali ostatnich lat: "tick, tick... BOOM!" - reżyserskim debiucie Lin-Manuela Mirandy.

HFPA doceniła duet Billie Eilish i Finneasa za piosenkę "No Time To Die" do bondowskiego filmu "Nie czas umierać". Za ścieżkę muzyczną do filmu nagrodzono Hansa Zimmera za muzykę do "Diuny" Denisa Villeneuve'a. Złoty Glob otrzymali również twórcy japońskiego dramatu "Drive My Car" w kategorii najlepszy film zagraniczny.

Billie Eilish śpiewa dla Jamesa Bonda. Piosenka "No Time To Die" 14.02.| Amerykańska wokalistka Billie Eilish opublikowała piosenkę "No Time To Die", która jest piosenką przewodnią 25. Odsłony filmowych przygód Jamesa Bonda "Nie czas umierać". Amerykanka jest najmłodszą współautorką i wykonawczynią piosenki bondowskiej w historii. UMG (w imieniu wytwórni Darkroom)

Złote Globy 2022 - "Sukcesja" i "Hacks" wygranymi

Wśród produkcji telewizyjnych tryumfowała "Sukcesja", która zdobyła statuetkę w kategorii najlepszego serialu dramatycznego. Złote Globy otrzymali również Jeremy Strong (najlepszy aktor w serialu dramatycznym) oraz Sarah Snook (najlepsza aktorka drugoplanowa w produkcji telewizyjnej). Jeśli chodzi o seriale komediowe i tu wygrali faworyci: "Hacks" (najlepszy serial komediowy lub musical) i jego gwiazda Jean Smart oraz Jason Sudeikis za rolę w rewelacyjnym "Ted Lasso".

Złote Globy 2022 - Pełna lista nagrodzonych

FILM

Najlepszy film dramatyczny: "Psie pazury" Najlepsza komedia lub musical: "West Side Story" Najlepszy reżyser: Jane Campion "Psie pazury" Najlepszy scenariusz: Kenneth Branagh "Belfast" Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym: Nicole Kidman "Lucy i Desi" Najlepszy aktor w filmie dramatycznym: Will Smith "King Richard: Zwycięska rodzina" Najlepszy aktor w komedii lub musicalu: Andrew Garfield "tick, tick... Boom!" Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu: Rachel Zegler "West Side Story" Najlepszy aktor drugoplanowy: Kodi Smit-McPhee "Psie pazury" Najlepsza aktorka drugoplanowa: Ariana DeBose "West Side Story" Najlepszy film animowany: "Encanto" Najlepszy film zagraniczny: "Drive My Car" (Japonia) Najlepsza muzyka: Hans Zimmer "Diuna" Najlepsza piosenka: "No Time to Die" z "Nie czas umierać"

TELEWIZJA:

Najlepszy serial dramatyczny: "Sukcesja" Najlepszy miniserial lub film telewizyjny: "Kolej podziemna" Najlepszy serial komediowy lub musical: "Hacks" Najlepszy aktor w serialu dramatycznym: Jeremy Strong "Sukcesja" Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu: Jason Sudeikis "Ted Lasso" Najlepszy aktor w miniserialu lub filmie telewizyjnym: Michael Keaton "Dopesick" Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym: MJ Rodriguez "Pose" Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu: Jean Smart "Hacks" Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym: Kate Winslet "Mare of Easttown" Najlepsza aktorka drugoplanowa w produkcji telewizyjnej: Sarah Snook "Sukcesja" Najlepszy aktor drugoplanowy w produkcji telewizyjnej: O Yeong Su "Squid Game"

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl